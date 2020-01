Závěr základní části se nezadržitelné blíží, už zbývají odehrát jen tři zápasy. Novojičínští basketbalisté se nachází s bilancí čtyř výher a jedenácti porážek na předposlední deváté příčce tabulky.

Naposledy Nový Jičín hrál ve Zlíně, kde se chtěl pokusit na předchozí nadějný výkon a domácí vítězství 104:81 nad Komfort Brno. To se ovšem nepovedlo, na ledě lídra 1. ligy skupiny Východ Nový Jičín prohrál 47:65.

„Bohužel jsme nenavázali v ničem, Zlín je tým úplně jiné kvality než minulý týden Brno,“ řekl po zápase trenér novojičínských basketbalistů David Hájek. „Měl jsem pocit, že jsme se toho trochu zalekli a prospali jsme první poločas. Pak ve druhém poločase se už to více méně dohrávalo, Zlín si to hlídal. Soupeř byl ve všem lepší, byl agresivnější, úspěšnější ve střele, lépe využíval vnitřního prostoru. My jsme nezjistili, jak na ně,“ dodal.

I přesto, že Zlín nastřílel jen 65 bodů, tedy v této sezoně nejlépe, obranu Nového Jičína Hájek příliš chválit nechtěl. „Nevěřil bych, že dostaneme 65 bodů a stejně o tolik prohrajeme. Myslel jsem si, že budeme ve střelbě úspěšnější, ale my jsme netrefili skoro nic. Zlín si to hlídal, nám nešel útok.“

V závěru základní části si chce Nový Jičín vylepšit pozici do zbytku sezony. „Chceme mít ve skupině o udržení nějaké vítězství k dobru, aby nám nehrozil sestup,“ zakončil Hájek.