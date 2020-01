Opavané sice okupují v 1. lize – Východ poslední místo, v Novém Jičíně však ukázali, že i oni dokáží pořádně zazlobit. Vítězství domácích barev se rozhodně nerodilo snadno.

„V podstatě celý zápas jsme ztráceli a až v závěru jsme o otočili možná i díky tomu, že jsme měli k dispozici přeci jen více hráčů a těm hlavním lídrům Opavy už asi trochu došly síly,“ hodnotil utkání trenér Nového Jičína David Hájek.

První čtvrtinu Nový Jičín prohrál o devět bodů a od té doby se na soupeře neustále snažil dotáhnout. „Z naší strany to byl vydřený utrápený zápas, možná pod tíhou toho, že jsme vlastně museli vyhrát. Trochu jsme se trápili se střelami z dálky a hledali jsme sestavu, která by si trochu vyhověla a dostala se do tempa,“ pokračoval Hájek. „Jsem rád, že jsme vyhráli, když to nebylo moc koukatelné. Ale počítají se dvě body,“ dodal.

Nový Jičín je dvě kola před koncem základní části na devátém místě desetičlenné tabulky a už je jisté, že do play-off nepostoupí a stejně jako loni si zahraje spolu s týmy ze Západu skupinu o udržení.

NOVÝ JIČÍN – BASKET OPAVA 2010 79:73 (11:20, 18:24, 18:15, 22:14)

Nový Jičín: Choleva 1, Hrabovský 6, Jakubu 11, Urbánek 10, Lyčka 15 – Szarowski 8, Kelar 3, Pindroch, Leczo 9, Týml 8, Svoboda 8. Trenér. Hájek.

Trojky: 5:2. Trestné hody: 24:17. Doskoky: 42:47. Asistence: 12:15. Zisky: 7:5. Bloky: 0:1. Ztráty: 14:19. Diváci: 150.