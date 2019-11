Jedním z faktorů, které Novému Jičínu pomohly bylo, že mohl využít větší rotaci hráčů a to i přesto, že jsou stále tři jeho hráči na marodce. „Mohli jsme využít širší rotaci a také nám pomohlo, že se Olomouci poměrně rychle vyfauloval rozehrávač Jiří Dedek,“ přidal další důvod k úspěchu trenér Hájek. „Hráli jsme trpělivě, nechybělo nám ani nasazení a nakonec jsme v sobě našli víru, že Olomouc jde porazit,“ pokračoval Hájek.

Vítězství se však nerodilo snadno, po poločase domácí prohrávali o osm bodů. „Řekli jsme si v kabině, co musíme udělat, abychom se zlepšili a podařilo se nám to pak ukázat na hřišti. Dokázali jsme zlepšit střelbu a tím se pak otevřely i prostory pod košem. Byla to kolektivní práce a přidali se i fanoušci, kteří fandili, i to nám pomohlo,“ pochválil Hájek podporu dvoustovky domácích fanoušků.

Hájkovi se po dvou vítězstvích, které vylepšily bilancí Novojičínských na tři výhry a šest porážek, pochopitelně ulevilo. „Vyhrát dvakrát po sobě se nám už dlouho nepodařilo. Po vítězství se vždy cítíte dobře, když víte, že to, co trénujete, se pak projeví v zápase,“ pochvaloval si kouč.

Nový Jičín se po devíti odehraných zápasech nachází v tabulce 2. ligy – Východ na devátém místě z deseti účastníků, ale na čtvrtou Vysočinu ztrácí jen jedno vítězství.

O to se bude Hájkova družina pokoušet příští týden znovu doma, tentokrát proti třetí Opavě B.

NOVÝ JIČÍN – BASKETBAL OLOMOUC 95:87 (14:20, 25:27, 30:20, 26:20)

Nový Jičín: Kelar 14, Choleva 7, Pindroch 19, Jakubu 6, Urbánek 23 – Panák 10, Hrabovský 2, Valigura 1, Svoboda 13. Trenér: Hájek.

Trojky: 10:8. Trestné hody: 17:9. Doskoky: 40:37. Asistence: 18:22. Zisky: 9:6. Bloky: 2:1. Ztráty: 9:13.