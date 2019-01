Doma už potřebovali nutně zvítězit, aby neměli na konci základní části s postupem do play-off zbytečnou honičku. Jenže místo toho novojičínští basketbalisté podlehli Snakes Ostrava 78:98 a v tabulce už jsou dvě kola před koncem dlouhodobé části až osmí.

Archivní snímek. | Foto: Archiv Deníku

Konec základní části nezastihl basketbalisty Nového Jičína v dobrém rozpoložení, prohráli už potřetí v řadě a značně si komplikují postupové plány. Dvojnásob pak mrzí, že Nový Jičín prohrál se Snakes doma, kde jinak dosud předváděl slušné výkony.

Tentokrát prohru Nového Jičína nezavinila jinak v posledních zápasech prokletá první čtvrtina, po té Novojičínští prohrávali jen o přijatelné čtyři body. Jenže nakonec z toho byla ve druhém poločase tradiční stíhací jízda, protože tentokrát nabral Nový Jičín fatální ztrátu ve druhé čtvrtině, kterou s ostravskými Snakes prohrál o třináct bodů. „Měli rychlý přechod do útoku, což nám činilo problémy. A i když jsme se stačili vrátit, tak v přechodové fázi vždycky našli někoho volného. Trestali každou naší chybu a nepozornost,“ hodnotil příčiny porážky trenér Nového Jičína David Hájek.

„Byla to jedna z posledních možností, jak zabojovat o play-off,“ tušil Hájek, že tato ztráta může jeho tým v našlapané tabulce při konečném zúčtování přijít hodně draho. „Teď nám už nezbývá nic jiného než vyhrát v Olomouci, což bude těžké.“

Výkon svých svěřenců po prohrané bitvě nemohl Hájek hodnotit kladně. „Zápas se nám nepovedl, měli jsme špatný první poločas. V obraně jsme byli špatní,“ hledal trenér jen těžko slova. „Jim se navíc extrémně dařilo, co zvedli z dálky, to trefili. A když jsem se k nim postavili, ať nedávají trojky, tak nás lehce obcházeli do koše. A tím pádem nám pak vázl i útok, protože jsme měli hlavy dole, že se nám v obraně nedaří.“

Druhý poločas už byl ze strany Nového Jičína lepší, ale stejně jako v předchozích zápasech už svou ztrátu nedohnal. „Zkusili jsme to, zabojovali jsme, ale přiblížili jsme se pouze na deset bodů a oni už si to potom hlídali. Z naší strany to byl zatím nejhorší domácí výkon,“ musel uznat Hájek.

Nejlepším střelcem Snakes i celého utkání se stal s osmačtyřiceti body Jan Stehlík, který odehrál na palubovce více než pětatřicet minut a jeho kvalitu viděl i trenér Hájek. „Zahrál výtečně. Je to zkušený borec. Oni si nějakým způsobem domluvili, aby jim pomohl na závěr základní části a dneska jim výrazně pomohl.“

Situaci Novojičínských navíc komplikují také nemoci a zranění. „Pořád nám někdo odpadá a ostatní kolem nás naopak posilují. Chybí nám Jan Leczo a Marin Hrabovský, kteří jsou dlouhodobě zranění. Oba mají přes dva metry, bez nich jsme malí,“ postěžoval si Hájek na nepříznivé okolnosti, které nemůže ovlivnit.

Do konce základní části už Nový Jičín čekají jen dvě utkání. Nejprve na palubovce Basketbalu Olomouc a poté doma se Zlínem. K postupu do play-off by Novojičínští ideálně potřebovali dvě vítězství. „Určitě,“ přitakává Hájek. „Máme zatím osm výher a navíc jsme doma většinou vyhrávali jen těsně a venku o trochu víc, takže máme horší bilanci. Takže si myslím, že osm výher by nám nestačilo,“ odhaduje Hájek postupové propočty.

Úkol to nebude jednoduchý, ale rozhodně ne nereálný. „Potřebovali bychom lépe bránit a také trochu více štěstí v útoku, aby nám to tam třeba celý poločas padalo. Chybí tomu trochu ta lehkost, kterou jsme měli na začátku. Teď se do toho nemůžeme dostat. Na každou trojku se nadřeme a chybí tomu rychlost,“ uzavřel Hájek.

Petr Sumbal