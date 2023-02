České ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou už do žebříčku získaly 600 bodů za postup do play-off a dělené 9. místo v únorovém klání v Dauhá.

„S výsledkem i celým turnajem jsme velice spokojené, ale stále stojíme nohama na zemi. Předvedly jsme bojovnou, komunikativní a agresivní hru, kterou se chceme prezentovat po celou sezonu," hodnotila ostravská rodačka Hermannová první turnaj olympijské kvalifikace.

Potlesk pro turnaj na pláži: Neskutečná atmosféra. To umí jen ostravské publikum

V březnu se v seriálu Elite 16 bude bojovat o body do žebříčku v Mexiku, kde se zapojí do kvalifikace také nová dvojice Helena Havelková s Markétou Nausch-Slukovou a mužské jedničky Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří kvůli viróze v Kataru nestartovali.

Koncem dubna se bude hrát na pláži v Brazílii a pak se světová elita představí v Ostravě. V červenci seriál Elite 16 pokračuje ve švýcarském Gstaadu a kanadském Montrealu, v srpnu zavítá do německého Hamburku, na přelomu září a října ho bude hostit francouzská Paříž, v listopadu Dubaj a Austrálie.

Signály, vlajky a tetování na písku v Dolních Vítkovicích:

Olympijský žebříček poskytne hned sedmnáct míst v prařížském turnaji. Rozdělí se mezi páry, které od 1. ledna 2023 do 10. června 2024 získají ve svých dvanácti nejlépe hodnocených turnajích nejvyšší počet bodů. Zároveň se však respektuje podmínka univerzální účasti, díky které se do Paříže nemohou kvalifikovat více než dva páry ze stejné země pro jedno pohlaví. Hostitelský pár a vítěz MS se do žebříčku nepočítají. Podle kvalifikačních principů by tak na postup měla stačit až 24. příčka světového žebříčku.