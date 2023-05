/FOTOGALERIE/ Na pláži pod vysou pecí hráli poprvé v roce 2018 jako téměř neznámí mladíci, jenže po 4. místě v úvodním ročníku J&T Banka Ostrava Beach Pro se v letech 2019, 2021 a 2022 plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner probili až do finále. Zlomí české jedničky stříbrnou sérii v nadcházejícím turnaji, který se v Dolních Vítkovicích hraje 1. až 4. června?

J&T Banka Ostrava Beach Open, 4. června 2021 v Ostravě. David Schweiner (CZE) a Ondřej Perušič (CZE). | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Našimi výsledky v předchozích ročnících v Ostravě a brazilským turnajem jsme si na sebe trochu sami upletli bič,“ s úsměvem připomenul David Schweiner poslední klání nejvyšší světové kategorie Elite 16 v Uberlândii, které Češi letos v dubnu vyhráli. „Myslím si, že máme formu a pokud si ji udržíme, mohlo by z toho být páté semifinále, za což bychom byli moc rádi,“ doplnil Ondřej Perušič před pátou účastí v J&T Banka Ostrava Beach Pro.

„Víme ale, že konkurence je obrovská a bude potřeba bojovat o každý balon. S tím by nám mohli pomoct fanoušci. Moc se na to těšíme, protože je to každoročně zážitek. Pro nás je Ostrava každý rok speciální a nebereme ji jako ostatní turnaje,“ vyznal se David Schweiner k oblibě industriálního prostředí.

Češi si podmanili Brazílii. Pomohou jim fanoušci i za měsíc na pláži v Ostravě?

Letos do Dolních Vítkovic zavítá opět světová elita v čele s olympijskými vítězi Anderse Molem a Christianem Sørumem. Norští sympaťáci turnaj v Ostravě vyhráli dvakrát (2019, 2022) a momentálně vládnou světovému žebříčku. Na pláži pod vysokou pecí budou také mistři Evropy David Åhman a Jonatan Hellvig ze Švédska i nizozemské věže Alexander Brouwer a Robert Meeuwsen, kteří triumfovali v roce 2021.

Z kvalifikace, která se hraje 31. května, se do hlavní soutěže budou chtít probít Španělé Pablo Herrera a Adrian Gavira, vítězové z roku 2018, i předloňští bronzoví medailisté Andre s Georgem z Brazílie.

FOTO: Elita pod vysokou pecí: české jedničky, mistři Evropy, olympijští vítězové

„Fakt, že jsme ve všech čtyřech ročnících byli mezi nejlepší čtyřkou, bereme jako známku toho, že se nám v Ostravě každoročně daří. Bylo by super tu sérii ještě prodloužit a zahrát si páté semifinále v řadě. Ale uvědomujeme si, že konkurence je opravdu obrovská, takže turnaj můžeme vyhrát, stejně tak jako skočit devátí nebo třináctí. To nás nutí k pokoře,“ konstatoval Ondřej Perušič.

„Od Ondry a Davida očekávám kvalitní výsledek. V Uberlandii hráli opravdu velmi dobře, s jejich výkonem jsem byl vážně spokojený. Doufám tedy, že i v Ostravě můžeme být úspěšní,“ řekl Andrea Tomatis, italský trenér české dvojice. „Letos bychom brali jako úspěch, kdybychom se opět probojovali do semifinále, což v této konkurenci není vůbec jednoduché. V každém případě se já i kondiční trenér Valerio Vaccaro na turnaj moc těšíme a kluci na sobě tvrdě pracují,“ prozradil italský kouč.

Hermannová se těší na ostravskou energii, na pláži budou mistryně Evropy i světa

Pod jeho dohledem se na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 připravují i další dva české páry mužů. S divokou kartou půjdou do hlavní soutěže Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem. „Letos ještě neměli dostatek příležitostí odehrát těžká utkání. V Ostravě dostanou poprvé příležitost se předvést, proto se snažíme, aby se dostali do rytmu a formy, kterou měli vloni,“ vysvětlil Andrea Tomatis.

Divokou kartu do kvalifikace dostali Jakub Šépka s Tomášem Semerádem. „Není jednoduché postoupit do hlavní soutěže, ale pokud budou hrát to, co mají natrénováno, mají šanci. Musí se ale povést hned úvodní utkání, protože není šance na opravu,“ upozornil zkušený italský trenér. „Nebude to jednoduché, ale kluci už od minulé zimy tvrdě pracují. Ostravský turnaj je pro ně šance na pěkný bodový příděl i kvalitní zápasy v silné mezinárodní konkurenci,“ konstatoval Andrea Tomatis.

Ostřílení mazáci i nováčci. Češi zahájí sezonu ve Zlíně, pak zamíří do Ostravy

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023

Hlavní soutěž (12 týmů):

1 - Mol, Sørum (Nor.), 2 - Åhman, Hellvig (Švéd.), 3 - Ranghieri, Carambula (It.), 4 - Ehlers, Wickler (Nšm.), 5 - Perušič, Schweiner (ČR), 6 - Łosiak, Bryl (Pol.), 7 - Cherif, Ahmed (Katar), 8 - Krou, Gauthier-Rat (Fr.), 9 - Pedro Solberg, Guto (Braz.), 10 - Boermans, de Groot, 11 - Brouwer, Meeuwsen (všichni Niz.), 12 – DK Oliva, Trousil (ČR).

Kvalifikace (16 týmů hraje o 4 místa):

1 – M. Grimalt, E. Grimalt (Chile), 2 - Cottafava, Nicolai (It.), 3 - Partain, Benesh (USA), 4 - van de Velde, Immers (Niz.), 5 - Herrera, Gavira (Šp.), 6 - George, Andre (Braz.), 7 - Field, Lotman, 8 - Schalk, Bourne (všichni USA), 9 - Nicolaidis, Carracher (Rak.), 10 - Evans, Budinger (USA), 11 - Vitor Felipe, Renato (Braz.), 12 - Métral, Haussener (Švýc.), 13 - Evandro, Arthur (Braz.), 14 - Nõlvak, Tiisaar (Est.), 15 - Crabb, Brunner (USA), 16 - DK Šépka, Semerád (ČR).