Odkazu našeho nejslavnějšího atleta Emila Zátopka je v jeho rodné Kopřivnici věnován Běh rodným krajem Emila Zátopka, který měl letos na programu 15. ročník. V hlavních kategoriích triumfovali Keňané – Willy Korir Kimutai a Matebo Ruth Chemistová.

O organizaci závodu se tradičně podělili členové Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice a město Kopřivnice. Akce byla navíc součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem byl Deník.

Tradiční trasa dlouhá 22,3 km s převýšením 375 m vedla z Kopřivnice přes Štramberk, Ženklavu, Veřovice a sedlo nad pramenem Jičínky do Rožnova pod Radhoštěm. Vyrazil na ni rekordní počet 257 závodníků z osmi zemí – Česka, Francie, Keni, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Velké Británie. Roli startérky hlavního závodu si opět nenechala ujít Dana Zátopková, která 19. září oslavila úctyhodných pětadevadesát let a stejné jubileum by oslavil i její manžel.

„Rekordní účast nás mile překvapila, stejně jako počet startujících štafet, které jsme letos vypsali poprvé. Šlo o tříčlenná družstva, ve kterých musela být vždy jedna žena – na start se jich nakonec postavilo třináct. Samotné závody byly kvalitní – nikoho neodradila menší nepřízeň počasí, neboť před startem trochu pršelo. Nakonec ale byly podmínky pro závod velmi dobré. Triumf Keňanů se čekal, vynikajícím výkonem a druhým místem překvapil Chrascina z Jablunkova,“ komentoval průběh ředitel závodu a předseda pořádajícího klubu Jiří Harašta.

TRADIČNÍ BĚH DĚTÍ SE OPĚT VYDAŘIL

Rekordy tentokrát nepadly a stále tak platí časy E. Kiprotiche Sawa mezi muži (1:10:27 hod.) a K. R. Jepchirchirové mezi ženami (1:21:00 hod.). K velkému překvapení se v Kopřivnici objevil britský novinář a spisovatel Richard Askwith, který napsal o našem nejslavnějším atletovi knihu, kterou nazval Dnes trochu umřeme: Vzestup a pád olympijské legendy Emila Zátopka.

„Několik knih přivezl, sám mám od něj jeden kousek podepsaný a navíc se zapojil i aktivně a náš závod odběhl v čase něco málo přes dvě hodiny,“ dodal Jiří Harašta.

Už poosmé byl součástí závodu o Běh dětí Kopřivnice, jehož se ve třinácti věkových kategoriích na tratích od 60 do 820 m zúčastnilo 426 startujících. Lidový běh pro veřejnost absolvovalo 118 závodníků.

Zajímavostí letošního ročníku byla i dlouhodobá tréninková příprava začátečníků, kterou si vzal na starost Alexandr Neuwirth.

„Přihlásilo se patnáct zájemců, od března jsme trénovali jednou týdně, řadu věcí jsme konzultovali přes Facebook a mail. Nakonec se na start postavilo deset zájemců a všichni závod odběhli bez velkých problémů a ve slušných časech,“ pochvaloval si bývalý reprezentant ČR v maratonu a člen pořádajícího Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice Alexandr Neuwirth.

Z výsledků – muži:

1. Willy Korir Kimutai (Benedek team) 1:14:38,3 hod., 2. Chrascina (1. běžecký Jablunkov) – 2,1 sek., 3. Lichý (TŤ Třinec) – 1:14,7 min., ženy: 1. Matebo Ruth Chemistová (Benedek team) 1:24:35,8, 2. Vévodová (Perná) -7:39,5 min., 3. Novotná (TUV SUD Rusava bike team) -14:20,4 min.

Vítězové ostatních kategorií: Bitala (AK Emila Zátopka Kopřivnice) 1:17:42,1, Šindelek (Pržno) 1:25:57,2, Smrčka (Běžecký klub Říčany) 1:26:18,8, Klimešová (USK Praha) 1:36:08,7.