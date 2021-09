V párech, kde sportovci pod hlavičkou České asociace extrémních sportů bojovaly o titul Mistra České republiky v horském maratonu dvojic, ovládli borci Pavel Pešek a Patrik Tmej (SBR TRI TEAM Litomyšl) v čase 13:29,20. Extrémní přechod Beskyd letos úspěšné dokončil nadprůměrný počet závodníků. Padl také rekord ve vybraných finančních darech pro charitu.

Beskydská sedmička opět přilákala na start závodu do Třince plné startovní pole v počtu 3000 závodníků, kteří opouštěli atletický stadion v třineckém areálu STaRS průběžně od páteční třetí hodiny odpoledne až do deváté večer. O hodinu později se pak vstříc sedmi tisícovým beskydským vrcholům vydali v hromadném startu elitní závodníci, z nichž vzešli absolutní vítězové.

Zleva Adam Sedlák, Matěj Beneš a Radek Chrobák.Zdroj: Adam Knesl

MUŽI

„Tak, jako dneska, jsem se ještě nikdy v závodě nevydal,” řekl letošní absolutní vítěz v sobotu krátce po dosažení cíle na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm a vzápětí nadšeně pokračoval: „Co k tomu říct, to je úplná nádhera. Vůbec by mě nenapadlo, že je to v mých možnostech. Já jsem si myslel, že můj cíl 12 hodin je hodně ambiciózní, ale i to jsem si říkal, že by mi muselo všechno sednout, jak má. Nakonec je to ještě o 40 minut rychlejší. Ani ve snu by mě to nenapadlo, že to můžu dokázat.”

Mladý ultramaratonec se startovní číslem 641 už loni předvedl na B7 skvělý výkon, kdy jen s minimální ztrátou skončil na bronzové příčce. Letos se vrátil do Beskyd ještě silnější. „Řekl bych, že oproti loňskému ročníku jsem to rozeběhl o dost rychleji, o to víc to potom také bolelo. Na 25 až 28 kilometru jsem se klukům utrhl a v podstatě jsem si šel svůj závod. Dalo by se říct, že jsem šel sám, ale samozřejmě jsem sám nešel, protože před námi byla velká vlna hobíků. Od 60 kilometru závod dost štípal, ale to prostě k ultramaratonu patří. Extrémně tvrdá krize nepřišla, ale už to hodně bolelo a musel jsem hodně zapojit hlavu a na morál dojít do cíle,” popsal ve stručnosti Matěj Beneš vítěznou porci 100 kilometrů. „Na trati jsem opravdu nechal všechno,” vydechl.

V absolutním pořadí pak patřila druhá příčka Aleši Sedlákovi (TJ Magla) se ztrátou na vítěze necelých 21 minut a pouhou minutu po něm dorazil na červený koberec do centra Frenštátu matador B7 Radek Chrobák (Salomon-Run/JAPAsport.cz). Ten se přitom rozhodl definitivně opět pustit do beskydského extrému až v den startu. „S časem jsem velice spokojený a s umístěním je to těžké. Doběhnout na stovce tak, že druhého mám před sebou na dohled, to trochu zamrzí. Možná jsem moh být druhý, ale s třetím flekem jsem spokojený, jsem na bedně, takže paráda,” těšilo Radka Chrobáka.

ŽENY

Není to zlé. Těmito slovy ohodnotila krátce pod doběhu B7 svůj výkon Hana Holoubková (JAPAsport.cz/John Bidon), která s časem 13:35:54 vybojovala na Koňská mast Beskydská sedmička 2021 prvenství v kategorii žen. „Bylo to fajn, bylo to velice intenzivní, moc se mi závod líbil. Byla to moje první stovka a byla taková, jakou jsem si ji představovala,” prozradila. Beskydská sedmnička byla letos jejím sportovním vrcholem, který si dokonce zařadila do svého novoročního předsevzetí. Slovy Hanky odškrnuto” a je spravedlivé dodat, že na výbornou. „Já jsem tedy věděla, co mě čeká, protože to nebyla moje první Beskydská sedmička. Zdejší kopce znám, tak šlo jen o to, udělat si to kontinuální a pěkné,” řekla a na adresu závodu také dodala: „Líbilo se mi, že jsem startovala v deset večer a pak jsem celý závod někoho potkávala a uvědomila jsem si, jací lidé také B7 chodí a jací to jsou teprve hrdinové.”

Nejvíce závodníků vyrazilo na B7 z atletického stadionu v Třinci v prvních hodinách intervalového startu.Zdroj: Adam Knesl

HOBÍCI

12. ročník přinesl vynikající výsledky napříč celým celým startovním polem a vítězem se stal každý závodník, který zdolal závěrečnou K2 na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. A že jich bylo. Předčasný konec pohltí průměrně třetinu všech startujících, letos to byla pouze čtvrtina. „Je to velké překvapení, ale dost tomu hrálo do karet počasí. Lidé čekali to nejhorší, ale nakonec bylo ideální počasí pro extrémní sport, protože nebylo horko a téměř nepršelo. Určitě tomu pomohl také plovoucí start, kdy měli závodníci na zvládnutí trasy až 33 hodin,” sdělil ředitel závodu Libor Uher.

Hektických posledních pár dnů zažil mladý sportovec Ondřej Hengerič, který dorazil do Třince na start až z dalekého Dánska, kde studuje i pracuje. Kromě toho, že si chtěl okusit se svým parťákem Františkem Hurtem, jak chutná extrémní beskydská výzva, zároveň se rozhodl svou účastí motivovat všechny, kterým klade život do cesty nelehké překážky. Ta Ondrova se jmenuje Crohnova choroba, což je zánětové autoimunní onemocnění střev. „Cítím se velmi dobře, takže mohu trénovat. Můj sportovní cíl je závod dokončit, nic podobného ani nic těžšího jsem nikdy nic nedělal. Takže hlavně dokončit, za kolik hodin a v jaké kondici se uvidí,” říkal ještě v pátek v podvečer v Třinci na atletickém stadionu jako jedna polovina týmu Mlátičky. Výsledek nakonec předčil očekávání Ondry i Františka, protože do Frenštátu dorazili ve vynikajícím čase 18 hodin a 9 minut. „Sedmičku jsme si maximálně užili, byla naprosto skvělá atmosféra. Byl to nádherný závod,” dodal nadšeně před svou cestou zpět na Jutský poloostrov.

Ze svého bydliště v dánském Billundu se vydal do Beskyd až v pátek, přitom si stihl ještě v Praze vyzvednou biologickou léčbu v podobě injekcí, které si aplikuje pravidelně každé dva týdny. „Napadlo mě svým startem motivovat ostatní, kteří mají podobný problém a ukázat jim, že to prostě jde. Účastí na B7 jsem chtěl i podpoit fond zabývající se výzkumem Crohnovy choroby,” popsal Ondřej Hengerič hlavní motivace svého premiérového startu na Beskydské sedmičce. Vydařila se mu a jeho parťákovi na výbornou ve všech ohledech.

Doslova na životní okamžik budou vzpomínat na B7 s letopočtem 2021 i závodnice, pro které si jejich sportovní i životní parťáci připravili v cíli zasnoubení. Potlesk si vysloužil i nezdolný závodník na chvostu startovního pole, neboť metu sta kilometrů zdolal ne za 5 minut 12, ale za 3 minuty před sobotní půlnocí, kdy se uzavřel cílový prostor. Vůbec nejdéle na trase napříč Beskydami strávil smíšený pár závodníků - zdolal ji za 32 hodin a 20 minut, nejstarším letošním úspěšným účastníkem B7 se pak stal čtyřiasedmdesátiletý Emil Trombik.

Počítání finančních darů od závodníků a fanoušků letos zabralo mimořádně dlouhou dobu.Zdroj: Adam Knesl

REKORDNÍ CHARITATIVNÍ ČINNOST

Jak už bývá tradicí, Beskydská sedmička od svého počátku úspěšně propojuje sportovní svět s charitativní činností prostřednictvím projektu Každý metr pomáhá. Jejím garantem a dlouholetým partnerem B7 je Institut Bazální stimulace. Každoročně jde na charitativní účely část ze startovného za každého účastníka a na symbolické K2 v cílovém prostoru po celý víkend nechybí kasička na finanční dary, do které mohou přispět závodníci, pořadatelé, fanoušci i návštěvníci města. Její rekordní obnos letos putuje do pražské organizace Šafrán dětem o. p . s., která se snaží eliminovat traumata dětí. Sportovci, jejich rodiny, přátelé, návštěvníci Frenštátu i jejich obyvatelé, zkrátka všichni fanoušci B7 nakonec doslova naplnily kasičku mincemi a bankovkami v celkové hodnotě 271 955 Kč. Překonat rekordní sumu z předchozích let se podařilo několikrát! Výtěžek víkendové sbírky pro Šafrán dětem o. p. s. poslouží pro vybavení terapeutických pomůcek v léčivé místnosti zvané Snoezelen.

Adam Knesl