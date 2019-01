Ostrava - Příznivci extrémních sportů a dlouhých pochodů se i letos mohou těšit na horský ultramaraton s názvem Adidas Continental Beskydská sedmička.

Výškový profil letošní Beskydské sedmičky. | Foto: Archiv pořadatele

Tento závod dvojic v přechodu přes sedm beskydských vrcholů bude odstartován tento pátek ve 22 hodin, a to na náměstí v Třinci. Cíl se bude opět nacházet ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Letos se do závodu přihlásilo rekordních 3090 závodníků, a to během prvních čtyř týdnů od spuštění registrace. Dále pak byli rozděleni do dvou kategorií SPORT a HOBBY.

Trasa kategorie SPORT je tentokrát dlouhá 94 kilometrů a její převýšení je 5430 metrů, tedy víc, než při výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2.

Co se týče trasy, byla na ní letos provedena řada úprav v podobě dřevěných přechodů přes rašeliniště a mokřady u vrcholů Kněhyně a Smrku. Dále pak byly odstraněny spadlé stromy, které překážely v trase.

Stejně náročným přípravám by se však měli věnovat i závodníci. Ti během třiceti hodin musí ujít vzdálenost, která by jiným zabrala až několik dní.

Své o tom ví redaktor Moravskoslezského deníku Jakub Malchárek, který se loňského závodu zúčastnil a v reportáži pak popsal svůj extrémní zážitek.

„Přípravy na závod jsou rozhodně třeba. Je dobré si předem projít trasu, protože tak si člověk může lépe rozvrhnout své síly," řekl Kuba Malchárek. Jak dále potvrdil, jedná se o závod, ve kterém účastníci padají únavou, a kvůli zraněním se mnoho z nich do cíle nedostane. Naopak po závodu často musí vyhledat odbornou pomoc.

To také potvrdil ostravský ortoped a sportovní traumatolog Ján Širokovský, do jehož ordinace zavítal nejeden zraněný účastník Beskydské sedmičky.

„Tento závod je podle mého názoru určen pouze pro pravidelně a intenzivně trénující sportovce se zaměřením na zátěž běhání v kopcovitém a horském terénu. Opravdu je potřebná systematická příprava, která by měla sloužit jako prevence vzniku potíží na pohybovém aparátu," řekl Deníku Širokovský. K nejčastějším zraněním pak patří puchýře, natažení svalů a vazů, výrony, vymknutí kotníku či dehydratace.

Existují však i závodníci, kteří se veškerým zraněním vyhnou a do cíle stačí doběhnout v časovém rekordu.

Ačkoli limit závodu je třicet hodin, vítězové loňského ročníku Tomáš Petreček a Pavel Štruncl jej zvládli za neuvěřitelných 13 hodin 5 minut.

Eliška Michálková

