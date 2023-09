Jeden z nejtěžších tuzemských běžeckých závodů - Beskydská sedmička (B7) - má za sebou další zdařilý ročník. Letošním vítězem je Tomáš Maceček, jenž svůj brilantní výkon ozdobil novým rekordem mítinku, a to časem pod 11 hodin!

Vítěz závodu mezi muži Tomáš Maceček. | Foto: se svolením pořadatelů B7

Na letošní 14. ročník extrémního závodu, který se běžel nejen jako horský závod jednotlivců, ale také jako Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic, se vydaly tři tisícovky běžeckých nadšenců.

Na start závodu se běžci postavili v Třinci a po kvapíkové horské tůře končili ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na všechny čekalo 101,5 kilometru trasy náročným beskydským terénem s převýšením 5 500 metrů.

Zdroj: Youtube

Ačkoliv časový limit byl vypsán na 29 hodin, letošnímu vítězi na ně stačilo i necelých jedenáct. Výsledný čas Tomáše Macečka z klubu Salomon je famózní - 10 hodin a 58 minut!

„Šlo se mi strašně dobře až na Kněhyni a pak se to najednou zlomilo a šlo se mi docela špatně, hlavně Čertův mlýn a Pustevny. Přezul jsem se, dal jsem si pauzu tři čtyři minuty a pak jsem ještě trpěl dolů z Radhoště. Potom jsem se díval na ten čas a nějak jsem to měl v hlavě a propočítal jsem si to, že když zarvu, tak je možné rekordu dosáhnout. Jsem rád, že se to podařilo,” řekl Maceček v cíli pořadatelům.

Přitom to byla jeho premiérová účast na tomto závodu a navíc i vůbec první noční závod. Maceček prožívá v současné době asi nejhezčí chvíle života, neboť se mu teprve před týdnem narodil syn Viktor.

„Čekali jsme dlouhých 14 let na prolomení hranice 11 hodin a je to úžasný výkon. Rekord dává závodu přidanou hodnotu, že je tady progres a posun. Je skvělé, že letošní B7 absolvoval jeden z našich nejlepších ultratrailových běžců a je to pro nás velká čest. Tomáš měl takový náskok, že si mohl v klidu doběhnout pro vítězství, ale šel na rekord a urval ho,” ocenil rekordmana ředitel závodu Libor Uher.

Elitní běžci celkově letos prosvištěli hřebeny Beskyd v drtivém tempu. Druhý Václav Bauer (TÝMKLEŤ) i třetí Tomáš Kubičík (SCARPA/ALPSPORT) finišerské časy stlačili pod 12 hodin, což by jim v loňském roce stačilo na vítězství.

Vítězka závodu mezi ženami Barbora Jíšová.Zdroj: se svolením pořadatelů B7

Mezi ženami si prvenství připsala Barbora Jíšová z Prahy v čase 13:42,36 hod. Na B7 startovala podruhé, ale poprvé v kategorii jednotlivkyň. „Chtěla jsem to zkusit na vítězství. Samozřejmě jsem moc nevěděla, jak jsou na tom ostatní holky, protože jsem stovku šla jenom dvakrát, takže nemám moc srovnání v těchto dlouhých horských bězích. Věřila jsem ale, že to nějak urvu,” sdělila Jíšová organizátorům závodu po doběhu.

Zdroj: Youtube

A konečně mistry Česka v horském maratonu dvojic se stali Matěj Kubina a Miloslav Rousek. Jejich výkon byl suverénní, na druhé v pořadí měli téměř padesátiminutový náskok.

Respekt však patří všem, kteří doběhli, ale i těm, kteří se statečně se rvali s trasou těžkého závodu.

Mezi zlatý fond Beskydské sedmičky se řadí závodníci, kteří nechyběli na startu ani jednoho ročníku. Mezi ně se řadí Marek Hoffmann z Frýdku-Místku a první absenci si nepřipsal ani poté, co skončil pár dnů před letošním závodem se sádrou v ruce.

„Dva týdny před B7 jsem spadl z kola a naštípl jsem si loket,” popsal nepříjemné předzávodní peripetie. „Ani sekundu jsem ale neváhal. Byla to moje čtrnáctá B7 a proto jsem ani neuvažoval, že nepůjdu. Jen jsem věděl, že to bude bolet a musím to dát nohama a hlavou. Mohl jsem používat jen jednu hůlku. Náročný byl pro mě hlavně začátek. Bolelo mě tělo ze všech stran, ale pak si nějak zvyklo,” řekl jeden z největších bojovníků letošního ročníku. „Velké poděkování patří parťákovi Pavlovi, který mě celou dobu táhl a dotáhl do cíle.”

Beskydská sedmička je neodmyslitelně spojena s dobročinnými aktivitami, které výrazně pomáhají celé řadě organizací. Během závodního víkendu běžela tradiční akce Každý metr pomáhá, kdy

sportovci, fanoušci i organizátoři přispívali finančním dary letos pro Centrum Kaňka z Tábora, zařízení komplexně pečující o děti s postižením a jejich rodiny. Ač se zdálo, že se loňský rekordní částka bude jen těžko překonávat, dárci opět mile překvapili. Do zapečetěných kasiček se pro Centrum Kaňka vybralo 354 tisíc korun

Z 3000 startujících do cíle došlo 2300 účastníků, kteří museli bojovat nejen s náročným terénem, ale i s rozmary počasí v první polovině závodu.

