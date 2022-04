„Celkem je to dvě stě šedesát dětí a dvaačtyřicet trenérů. To už je velká fabrika,“ směje se Peter Šloff. „Doma jsem na Vánoce, Velikonoce a týden v červenci,“ dodává.

Volejbal na sněhu? Zábava, říká karvinská hráčka Jamborová po triumfu v Alpách

Kromě dlouhodobých republikových a krajských soutěží v obou sportech organizuje klub i další akce. „Každý rok v květnu pořádáme volejbalový Bílovec Cup starších žákyň, kdy k nám jezdí Belgičanky, Rakušanky, Polky, Slovenky. Na Vánočním turnaji mladších žáků jsme zase měli fotbalová družstva z Anglie, Skotska, Rakouska, Německa, Slovenska. Naše hala pro mládež je špičková, takže k nám všichni rádi jezdí a my máme konfrontaci se zahraničím,“ pochvaluje si předseda.

„Pořádáme také další volejbalové turnaje pro juniorky, ženy a mladší žákyně i fotbalové pro přípravky, žáky a dorost, ale ne v tak velkém rozsahu pro šestnáct družstev na tři dny. Jsou na jeden den pro šest družstev,“ doplňuje s tím, že v květnu budou v Bílovci poprvé hostit mistrovství ČR ve volejbale starších žákyň pro nejlepších šestnáct týmů.

„Máme zkušenosti, v minulosti jsme deset let po sobě pořádali finále Českého poháru starších žaček. Jde to díky lidem, ve volejbale i fotbale jsme dobrá parta, máme stejnou krevní skupinu a rádi to děláme pro mládež.“

Bílovecký sniper Pavel Střelec: Naše síla? Góly umí dát více hráčů

Volejbalovým ženám letos sezona už skončila, obsadily 2. místo ve II. lize. „Na to, že s námi hrají okresní i krajská města a Bílovec má šest a půl tisíce obyvatel, jsme hodně vysoko,“ je spokojen s výsledkem.

Výkladní skříní fotbalu jsou bílovečtí muži, kteří se pohybují na špici divize. „Cíl postoupit do vyšší soutěže zatím není. Sportovně bychom to zvládli, ale je to hlavně o financích, kvůli jejich nedostatku už skončila řada klubů. Uvidíme, jak bude tabulka vypadat po pěti kolech koncem dubna, pak bychom se museli zeptat města a sponzorů, jestli by byli ochotni do toho s námi jít,“ říká Peter Šloff.

Futsal za Plzeň, fotbal za rodné město. Bílovecký Seidler je opět hráčem Česka!

Sám aktivně hrával fotbalovou ligu za Košice, do Bílovce přišel ze Slovenska v roce 1989 a nyní je trenérem mužů a současně také vede volejbalové starší žákyně.

Během osmadvacetileté historie začínala v obou klubech spousta budoucích reprezentantů. „Z fotbalistů máme ve Spartě stopera Filipa Panáka, náš je i kapitán Plzně Lukáš Hejda, sedminásobný futsalista roku a kapitán reprezentace Michal Seidler sice hraje v Plzni, ale stále je náš člen a pomáhá nám s trénováním dětí. Kluci od nás chodí do Baníku Ostrava, Olomouce, Vítkovic, byli v Brně i Jihlavě,“ vyjmenovává pomyslnou síň slávy fotbalu v Bílovci.

Juniorka Zuzana Ondrušková: Čtyřka je od teď moje oblíbené číslo

Stejnou má i sport pod vysokou sítí. „Denisa Kulová hraje extraligu za Olomouc, její ségra Adriana za Přerov, Lucie Polášková byla v Brně a Přerově, Nikol Sajdová v Německu a Zuzka Ondrušková hrála volejbal čtyři roky na univerzitě v Americe,“ připomíná nejúspěšnější hráčky z bílovecké líhně.

„Pořád pracujeme i na podmínkách a zázemí. Máme špičkovou halu na sport, umělou trávu, nové šatny, klubovnu a tento rok budeme ještě modernizovat sportovní areál,“ vyjmenovává investice, do kterých se klub pouští zásluhou různých grantů a dotací.