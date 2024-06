Člen Slezského plaveckého klubu a čerstvý držitel tří zlatých a dvou stříbrných medailí z květnového mistrovství ČR juniorů v Praze je studentem Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Stříbro na mistrovství republiky Jakub získal za 200 m znak a 50 m volný způsob. Zlato vybojoval na 50 m a 100 m znak a 100 m volný způsob. Právě v těchto disciplínách – 50 m a 100 m znak a 50 m kraul – bude Jakub Českou republiku reprezentovat v hlavním městě Litvy.

Jakub Jan Krischke, jenž se kromě jiného stal absolutním vítězem ankety Nejlepší sportovec okresu Nový Jičín za rok 2023, pochází z plavecké rodiny. „Oba rodiče jsou bývalí vrcholoví plavci, nyní vedou Slezský plavecký klub, jehož členem jsem nejen já, ale také bratři Martin a Bernard. Jsme prostě v bazénu odmalička,“ usmívá se sportovec, který pravidelně trénuje od osmi let. A plave excelentně. Po loňských úspěších, kdy se dostal až do finále na mistrovství světa a Evropy juniorů a získal první titul mistra České republiky v kategorii dospělých, nastartoval perfektně i letošní sezonu. Na turnaji Multinations Junior Swimming Meet, který se konal začátkem dubna v rakouském Grazu s účastí reprezentačních výběrů 14 států, si vyplaval tři prvenství a odvezl si i nový osobní rekord na 100 metrů znak.

Osmnáctiletý Jakub Jan Krischke, naděje českého plavání.Zdroj: se svolením Slezského plaveckého klubu

Úspěchy na mezinárodním poli vyžadují pravidelný a intenzivní trénink. „Od dorosteneckého věku je sportovní příprava časově velmi náročná. Jakub má denně minimálně dva tréninky, musí si také hlídat výživu a regeneraci. To si žádá i oběti, třeba minimum volného času,“ říká jeho maminka Vlasta Krischke, která je trenérkou desetiletého syna Bernarda. Trenérem starších synů je otec Jan.

Plavecký trénink se liší podle období. Na začátku sezony je vytrvalostní, pak přechází více do rychlosti. A probíhá jak ve vodě, tak na suchu – v posilovně, na kole, při cvičení strečinku a běhání. Aby to osmnáctiletý člověk dennodenně podstupoval, musí vědět proč. „Nejhezčí na plavání je to vodní prostředí, pohybovat se ve vodě a dokázat vodu vnímat všemi smysly. A nejtěžší je každodenní dojíždění na tréninky a obětování volného času,“ říká Jakub, kterému samozřejmě někdy přijde líto, že zatímco kamarádi jdou za zábavou, on musí na trénink. „Skloubení školy, tréninků, soustředění a závodů je velmi náročné. Ale vedení gymnázia mi vychází maximálně vstříc, za což jsem velmi vděčný,“ konstatuje a dodává, že sice ještě nemá vybranou konkrétní vysokou školu, ale ví, že by se chtěl věnovat sportovní oblasti a zvažuje i zahraniční univerzitu.