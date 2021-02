Volejbalový klub z Bílovce vyprodukoval řadu skvělých hráček. Posledního velkého úspěchu dosáhla Denisa Kulová, která v barvách VK UP Olomouc vyhrála Český pohár. Hanačky ve finále zdolaly Liberec 3:1.

Foto: František Bílek

„Je to pro nás dobrá reklama,“ pousmál trenér bíloveckého klubu Peter Šloff. „To, že se Denisa dostala až do extraligy, až takové překvapení pro mě není. Byla součástí silného ročníku,“ podotkl zkušený kouč, který má v Bílovci na starosti i fotbalisty. „Denisa u nás prošla žákovskými výběry. Holky se dostaly až do finále poháru, hrály o mistra republiky,“ řekl trenér na adresu rodačky ze Studénky. „Už šestnáct našich holek se dostalo do extraliga. Zuzana Ondrušková, dokonce hrála v Americe na univerzitě v Arkadelphii v Arkansasu a v reprezentaci,“ zakončil Peter Šloff.