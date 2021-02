Onu osmou pozici zatím drží Kopřivničtí. V posledních týdnech se ale výsledkově trochu trápí, z posledních šesti zápasů zvítězili v jediném. Na druhou stranu forma Hranic je vlmi podobná. „Určitě je na nás teď vyšší tlak. Sami sobě ale chceme dokázat, že patříme mezi nejlepší mančafty v republice a chceme do play-off,“ upozorňuje kopřivnický kapitán Martin Střelec. „Nezbývá nám nic jiného než vyhrát a získat důležité body, abychom měli nějakou jistotu.“ doplňuje jeden z klíčových mužů kopřivnického souboru.

V posledním odehraném kole doma Veřmiřovského parta padla s Jičínem. Kopřivničtí se trápili především v ofenzivě, ve zmiňovaném souboji dali jen dvaadvacet branek. S takovým střeleckým výkonem by v Hranicích na úspěch mohli pomýšlet jen těžko. „Už asi tři týdny pracujeme hlavně na přechodu do útoku, aby to celé bylo z naší strany rychlejší. V poslední době to totiž z naší strany bylo pomalé,“ ví Střelec. „Po pauze způsobené koronou jsme se do toho neuměli dostat a pořád nám to trvá. Snažíme se něco změnit,“ přidává jednatřicetileté křídlo.

Důležitost sobotního utkání si Martin Střelec plně uvědomuje. „Je to zápas, který ukáže, kdo do play-off patří. Hranice jsou bodově na stejné úrovni, nám nezbývá nic jiného, než se o ty dva body porvat a udělat si náskok. To je hlavní úkol.“ Jen pro pořádek – deváté Hranice mají bodů třináct, osmá Kopřivnice má o jeden více, chybí ji ale oproti Hranicím odehrát dva zápasy.

A co řekl autor osmačtyřiceti letošních branek na adresu soupeře? „Jejich silnou stránkou jsou brankáři, hlavně Pepa Kučerka, i když ten by podle našich informací neměl kvůli kolenu hrát. Jsou také hodně soudružní, to je jedna z největších devíz Hranic,“ myslí si Martin Střelec. Sobotní veledůležitý duel je v Hranicích na programu od osmnácti hodin.