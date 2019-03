Už od začátku to byla bitva se vším všudy, bylo znát, že jde o hodně, oba týmy si chtěly zajistit výhodnější třetí příčku pro nasazení do play-off.

Poprvé dostali míč do soupeřovy sítě hosté, ale úvod utkání byl velice vyrovnaný, v prvních dvanácti minutách si ani jeden z týmů nedokázal vypracovat náskok větší než jednobrankový. Až Kopřivnici se to povedlo když ji ve vydařeném tříminutovém úseku poslali do vedení 7:4 Fulnek, Čadra a Gřes.

Až do přestávky si ovšem domácí tento náskok neudrželi. Nové Veselí lehce přidalo a odměnou mu bylo, že do šaten se nakonec šlo za vyrovnaného stavu 13:13.

Druhý poločas tak mohl začít vlastně od nuly. Také jeho úvodní minuty byly vyrovnané, Kopřivnice si opět vypracovala dvoubrankový náskok, ten ji ovšem vydržel jen do 42. minuty, kdy se povedlo Novému Veselí vyrovnat a následně se dokonce dostat do vedení o dva góly.

Ani hosté si ovšem svůj náskok dlouho neudrželi a vše směřovalo k napínavému závěru. V něm měli nakonec víc štěstí domácí, které skvělými zákroky podržel Petr Chalupa a v závěrečných minutách o vítězství Kopřivnice rozhodli přesnými střelami Adam Očkovič a Marek Bukovský.

„Jsme šťastní, že jsme vyhráli tento těžký zápas, kdy se ve srovnání s utkáním ve Veselí přiklonilo štěstíčko k nám,“ lebedil si po utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Získali jsme třetí místo, které jsme si přáli. Nyní už se musíme připravit na play-off, což bude úplně jiná liga. Chtěl bych taky moc poděkovat fanouškům za podporu, která byla opět fantastická. Smekám před nimi a ještě jednou velké díky," nezapomněl Veřmiřovský ani na podporu diváků, která byla v Kopřivnici již tradičně znovu bouřlivá.

KOPŘIVNICE – NOVÉ VESELÍ 28:26 (13:13)

Kopřivnice: Chalupa, Žingor – Fulnek 6, Bukovský 4, Gřes 4, Čadra 4, Očkovič 3, Petřík 2, Holbein 2, Jonák 2, Střelec 1, Zima, Unger, Hardt, Ripper.

Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 1/0:7/4. Vyloučení: 6:7. Žluté karty: 3:2. Červené karty: 0:1. Diváci: 880.

Ostatní výsledky 21. kola: Plzeň – Litovel 33:18, Zubří – Jičín 30:23, Brno – Lovosice 28:28, Frýdek-Místek – Hranice 29:26, Karviná – Dukla 38:31