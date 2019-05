Kopřivnice si po překvapivém vyřazení ve čtvrtfinále play-off s Jičínem spravila chuť, když v následném dvojzápase přetlačila díky fantastickému finiši v domácí odvetě Lovosice. Teď už před sebou mají Kopřivničtí poslední dvě utkání sezony, které rozhodnou o jejich konečném umístění. Cílem je páté místo.

„Čekají nás poslední dva zápasy sezony proti silnému Novému Veselí, které předvádělo po celou sezonu konstantní výkony a nemělo výkyvy,“ uvědomuje si trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Soupeř má sílu na všech postech a disponuje velice dobrým kádrem sestaveným ze zahraničních posil, které mají svou kvalitu,“ dodal.

Jedním z očekávaných tahounů v důležitém dvojutkání je pravé křídlo Zdeněk Čadra. „Sice jsme se neprobojovali do první čtyřky, ale i tak chceme ukončit sezónu co nejvýše. Myslím si, že to samé platí i pro Nové Veselí, takže čekám boj do poslední minuty,“ odhaduje Čadra. „Jsou doma velice silní, nesmíme dělat zbytečné chyby, abychom si přivezli do odvety co nejlepší výsledek.“

A jaký je kopřivnický cíl pro první utkání na půdě soupeře? „Doufám, že si s klukama dvojzápas maximálně užijeme a dovezeme si do odvety co nejlepší možný výsledek,“ věří Veřmiřovský.

Odveta se odehraje 11. května v Kopřivnici.