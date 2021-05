Se společnou přípravou začali i mládežnické výběry příborského basketbalu, a to samozřejmě ve venkovních prostorech za předem jasných podmínek.

V Příboru se už trénuje | Foto: BK Příbor

BK Příbor krom by vedle stávajících hráčů a hráček rád do svého středu přivítal i nové tváře. Momentálně probíhá nábor ročníků 2011 až 2014. Tyto věkové kategorie mají tréninky každé úterý a čtvrtek od 15.45 do 17 hodin na venkovním hřišti na ulici Osvobození v místní části Klokočov. Informace o trénincích podá trenér Miroslav Slovák (mira.slovak1970@seznam.cz, 603 995 418).