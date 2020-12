Domácímu celku příliš nevyšel úvod zápasu. V šesté minutě zvyšoval hostující Nejdl už na 6:1 z pohledu svého celku. Domácí lavička reagovala timeoutem a to se ukázalo býti správným řešením. Kopřivničtí přidali, v jednu chvíli bylo dokonce vyrovnáno. Do šaten se ovšem odcházelo za vedení hostujícího celku o dvě branky.

„Jsem spokojený s přístupem kluků. Řekli jsme si, že do zápasu vneseme bojovnost a dobrou obranu, což kluci plnili,“ pochvaloval si po utkání domácí lodivod Lubomír Veřmiřovský. „Bohužel Plzeň má opravdu špičkový kádr, což se dneska ukazovalo,“ přidal.

Po změně stran Kopřivničtí vývoj utkání otočili a šli do vedení 19:18, to bylo ovšem z jejich strany vše. Plzeň byla ve zbytku zápasu produktivnější, vytvořila si několikabrankový náskok a ten už nepustila. „Možná, že kdyby byla plná hala, trošičku víc bychom je přitlačili. S výkonem jsem ale spokojený, kluci předvedli po celých šedesát minut bojovnost. Pokud budeme takhle makat i dále, výsledky jednoznačně přijdou,“ je si Veřmiřovský jistý. V sobotu ovšem jeho celek čeká další těžký oříšek, Kopřivnice se představí na palubovce suverénní Karviné. „Karviná je v obrovské formě, doma neztrácí. My se na zápas připravíme, budeme jej chtít odmakat. Uvidíme, jestli budeme mít možnost urvat v koncovce nějaké body,“ uzavřel trenér KH ISMM Kopřivnice.

Kopřivnice – Plzeň 25:30 (17:15)

Nejvíce branek: Donoso 8/5, Brito Benítez 6, Fulnek 4 – Tonar 7/2, Škvařil 6, Šindelář 5. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 6/5 – 2/2. Vyloučení: 1:5.

Kopřivnice: Žingor, Admella Izard – Petřík, Holbein, Jonák, Doležel, Brito Benítez, Donoso, Hanus, Střelec, Jan Gřes, Fulnek, D. Zima, Bukovský. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.