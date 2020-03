V Kopřivnici jste s házenou začínal, jaká je teď po letech vaše pozice v týmu, patříte mezi lídry na hřišti i v kabině?

V kabině rád dělám různé vtípky. Třeba jednomu ze spoluhráčů jsem vyměnil proteinový nápoj za mouku, došlo mu to až po dvou dnech. A takových mám ještě pár vymyšlených. Na hřišti se při nepovedených zápasech vložím do role protivného nadřízeného, který řve po ostatních. Už to tak mám od malička. Samozřejmě to není nic zlomyslného, jsem hodně emotivní typ hráče.

V říjnu jste dostal poprvé pozvánku do seniorské reprezentace. Bylo to pro vás překvapení?

No jasně, byl jsem překvapený. Taky mě těšilo, že mě trenéři chtěli vyzkoušet.

Co vám dva absolvované reprezentační srazy daly do budoucí kariéry?

Určitě mi ukázaly, na jakých věcech hodně pracovat, v čem se posunout a být zas o nějaký kousek lepší. A zahrát si s borci, kteří hrají za špičkové týmy je super zkušenost.

Cítíte šanci zabojovat o stálejší místo v reprezentaci pro příští cyklus, jehož vrcholem bude snaha kvalifikovat se na MS?

Snažím se, samozřejmě bych byl rád, kdyby se to povedlo, ale že bych cítil nějakou velkou šanci, to nemůžu říct. Budu hrát, co umím a ukáže čas, jestli bych byl pro tým přínosem a dostal pozvánku.

Kromě házené se věnujete také dálkovému studiu na Ostravské univerzitě. Jak kombinaci vrcholového sportu a studia zvládáte?

Jsem i zaměstnaný jako asistent pedagoga na ZŠ Emila Zátopka, takže volného času moc nemám. Nejsme v Kopřivnici profesionálové, takže se musíme živit i jinak. Tohle období si ale moc užívám, všechno do sebe krásně zapadlo. V práci mi vychází vstříc s házenou i se studiem, v házené to samé. Strašně si toho vážím, jinak bych určitě tuto kombinaci práce, házená a studium určitě nezvládl.

Chtěl byste se v budoucnu dostat do zahraničí a házenou se naplno živit?

Určitě ano. Chci si to aspoň zkusit. Kdybych na to neměl, nebo to celkově v zahraničí nezvládal, vrátit se můžu vždycky. Ale vím, že kdybych to nezkusil, budu toho v pozdějším věku litovat.