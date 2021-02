Je mu teprve 18 let, zdá se ale, že před sebou má velkou kariéru. Adam Gawlas z Návsí je považován za obrovský talent českých šipek.

Talent jako hrom. Adam Gawlas myslí vysoko. | Foto: Archiv Adama Gawlase

Gawlas už si zahrál ve finále mistrovství světa hráčů do 18 i 23 let, objevil se na World Cup of Darts a v závěru loňského roku se stal dokonce prvním českým šipkařem v historii, který se dostal mezi elitu na Grand Slam of Darts.