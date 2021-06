Trenére, od posledního duelu sezony se Zubřím uběhly dva týdny. Jak v globálu sezonu hodnotíte, je šesté místo odpovídající?

Před sezonou bylo cílem postoupit do play-off a umístit se do šestého místa. To znamená, že sezona z našeho pohledu byla úspěšná.

Pojďme si jednotlivé části sezony rozebrat. Úvod jste měli jako z pohádky a vyhřívali se po šesti kolech na špici. Byla základem dobrá příprava?

Příprava byla povedená, tu jsme chytli. Také se nám podařilo dobře načasovat formu, i drtivou většinu přáteláků se nám podařilo zvládnout. V prvním zápase jsme pak těsně prohráli ve Frýdku, kde jsme sahali po bodech, ale nakonec jsme o gól prohráli. Následně jsme ale porazili Duklu, Karvinou i Plzeň, opravdu jsme měli skvělou formu. Tým fungoval a věřil si, zároveň k tomu ale kluci pořád měli dobrý přístup a pokoru.

Poté ale přišla stopka kvůli covidu, po které přišlo slabší období…

Kdyby nepřišla pauza, věřím, že bychom dlouho hráli kvalitní zápasy a neprohrávali, bohužel ale přišel měsíc a půl dlouhý lockdown. Ono to začalo ale už na konci předešlé sezony, kdy jsme skončili před play-off a pro celý klub to byla rána. Potom se v létě všechno otevřelo, věřili jsme, že budeme normálně hrát. Najednou ale přišel lockdown a já osobně jsem si v tu ránu myslel, že je po sezoně. Nikdo nevěděl, co bude, veškerý sport byl zakázán. Kluci měli za úkol se hýbat sami, balon neviděli měsíc a půl. Jak jsme ale později zjistili, některé týmy trénovaly v zahraničí nebo tajně. Tyto týmy pak tlačily na to, aby se liga spustila už po týdnu. My jsme spolu s Hranicemi upozorňovali na to, že to je úplný nesmysl. Jenže to prošlo a narazili jsme na týmy, které zřejmě trénovaly. Moc s nimi v té době hrát nešlo a liga se tím pádem stala neregulérní. To byl velký problém, začali jsme prohrávat, což s námi samozřejmě zamávalo. A když už jsme se do toho trochu dostali, přišla zase zimní pauza.

V jednom období jste prohráli hned sedm z osmi zápasů. Vy jste se z trenérského hlediska snažil něco měnit, nebo jste věřil, že se to zlomí?

Kluky jsme podporovali hlavně psychicky a snažili se je motivovat, abychom se zase chytli. Bylo to hodně o hlavě.

V závěru základní části jste vyhráli čtyři z pěti utkání a postup do play-off uhájili. Přesně tohle o silné hlavě svědčí, že?

Jasně, o tom to bylo. Tým na to měl, do problémů jsme se dostali neregulérností. Po zimní pauze jsme navíc znovu byli jediným týmem, který nehrál, protože Česká republika na mistrovství světa neodjela, ale my jsme tam měli Victora Donosa. Takže jsme zase hráli s rozehranými týmy. Naštěstí jsme se ale zvládli dát dohromady a v pravý čas zabrali.

Ve vyřazovacích bojích jste narazili na Plzeň, které jste byli více než důstojným soupeřem. Za zmínku stojí hlavně první domácí zápas a parádní otočka…

Byla obrovská škoda, že si kluci dva zápasy v Plzni příliš nevěřili, v šatně se na ně při domácích a venkovních zápasech dívalo úplně jinak. Doma jsme si věřili, kdybychom to přenesli i do prvního zápasu, tak jsme jej mohli uhrát. Přišlo mi, že Plzeň taky úplně není ve formě. Bohužel nám ale nevyšla koncovka, kde jsme nasekali spoustu technických chyb. Doma jsme odehráli dva skvělé zápasy. Je třeba vzít v potaz kvalitu soupeře, ale kdoví, jak by to dopadlo, kdybychom zvládli ve čtvrtém zápase sedmičky. Kluci si na pátý zápas hodně věřili.

Sedmičky mimochodem Plzni vychází i ve finále s Karvinou. Je podle vás rozstřel o zkušenostech, nebo je to loterie?

Vezměte si finálovou sérii Karviné s Plzní před dvěma roky. Karviná měla mečbol, mohla doma rozhodnout, v sedmičkovém rozstřelu ale vyhrála Plzeň, to samé se opakovalo i v Plzni a ta slavila titul. Letos porazili nás a znovu ve finále dvakrát Karvinou. Jde vidět, že si na to obrovsky věří a v těchto situacích proměňují naprosto všechno.

Nakonec jste po bojích o umístění obsadili šestou příčku, v těchto zápasech dostali hodně prostoru hráči z lavičky. Jak jste s nimi byl spokojen?

Naprosto. Podařilo se nám dvakrát porazit Jičín, v základní části jsme s nimi oba zápasy prohráli. Jičín má nesmírně kvalitní mužstvo, takže jsem za postup přes něj moc rád.

Řekli si někteří kluci o větší minutáž v příští sezoně?

Není to o tom, jestli se jim povede jeden dvojzápas. My s nimi pracujeme dlouhodobě a víme, jaký má kdo potenciál. Teď byla příležitost, aby si kluci čichli a zhostili se toho dobře. Šlo hlavně o Davida Jonáka, který už má něco odehráno a Honzu Polcara s Kubou Ježkem, kteří se k nám připojili z dorostu. Na ně do budoucna sázíme, takže je fajn, když se mohou vyhrát.

A jak hodnotíte přínos zahraničních hráčů? Třeba brankář Admella Izard se v závěru sezony rozchytal do parádní formy…

Před dvěma roky jsme hledali silného pivota, kterých je v Česku jako šafránu. Nakonec se nám podařilo podepsat portorického reprezentanta Brita Benítéze. Postupně se zapracovával a splňuje naše očekávání a to i lidsky. Dále jsme vloni přivedli Victora Donosa, chtěli jsme, aby klukům ukázal, jak trénuje profík a jak mají pracovat. Chtěli jsme také, aby se kluci naučili komunikovat na hřišti anglicky a španělsky, což se povedlo. Nicméně Victor ten profesionální přístup příliš nepředvedl, v poměru cena – výkon jsme spokojení nebyli. V době, kdy se nám nedařilo, nakonec vzešlo, že bude lepší, když tady nebude. Ukázalo se, že i jeho odchod byl jedním z impulzů k našemu zlepšení. Potom tady byl Héctor, který měl obrovský talent, byl rychlou střední spojkou. Na doporučení jsme jej vzali, chytl se a vloni nám strašně pomohl. Letos se ale vracel domů kvůli pasu a my jsme jej skrz covid neuměli dostat zpátky. Vrátil se až na konci října a už to nebylo ono. Co se týče Ignasiho, toho jsme přivedli i proto, aby v klubu dělal trenéra brankářů, protože máme problém někoho najít. Roky strávil v Barceloně, kvalitně trénoval a u nás se to potvrdilo. V začátku chytal parádně, pak ale měl covid a snad čtrnáct dnů měl vysoké horečky. Až před play-off zase chytl formu. Za mě velmi dobrý kup, i kluci z áčka říkali, že jim dal úplně jiný pohled a obohatil je.

Je jasné, že teď máte zasloužené volno. Už však víte, kdy se začnete připravovat na další extraligový ročník?

Zrovna ve středu jsme v klubu měli volby, rozhodovalo se o vedení pro další čtyři roky. I proto jsme ještě neřešili kádr, nevěděli jsme, jestli v klubu budeme. Jednohlasně jsme ale byli zvolení, takže pokračuje vedení klubu ve stejném složení. Ve čtvrtek už tak začala příprava týmu na další sezonu, podepsali jsme na dva roky Brita Benítéze. Končí naopak Patrik Fulnek a Ignasi Admela, jinak všichni kluci pokračují. Musíme se tedy poohlídnout po posilách, navíc dolaďujeme partnerské smlouvy, abychom věděli, s jakým rozpočtem počítat. Samotná příprava pak začne tradičně v půlce července. Od srpna budeme pracovat s balonem, pořádat budeme i tradiční mezinárodní turnaj. Závěrem bych ještě chtěl za sezonu poděkovat firmě ISMM a hlavně panu Cváčkovi, který do toho s námi před dvěma roky šel a držel nás i přes covid. Jsme za to strašně moc vděční.