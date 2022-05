Rozmýšlela jste se dlouho nad nabídkou vést reprezentaci? Nebo jste ani chvilku neváhala?

Určitě to nebylo tak, že bych neváhala. Zvažovala jsem to několik dní. Asi možná chcete vědět proč (usměje se).

Samozřejmě.

Na jednu stranu je to ocenění mé práce, takže si toho velmi vážím. Zároveň je to velká výzva. Na druhou stranu vím, že teď na jakéhokoliv trenéra nároďáku čeká velmi těžká práce, protože je tam opravdu citelně znát odchod klíčových hráček a bude se tedy tvořit téměř nový tým.

Berete to i tak, že vás to může posunout zase dál?

Já jsem nějaké takové cíle v hlavě úplně nastavené neměla, takže proto jsem i chvilku váhala. Posun dál určitě ano, protože když to řeknu úplně natvrdo, tak je to pro mě takové vystoupení z komfortní zóny, kde v Hradci už jsem zabydlená a mládežnické reprezentace také dělám několik let. Dá se tedy říct, že je to poněkud prudká změna.

Jste dlouhodobě úspěšná trenérka. Nemohla přijít možnost vést národní celek dříve?

Já fakt nemám takhle nastavenou hlavu, že bych prahla po funkcích. Vždycky se snažím dělat to nejlepší, v čem právě dělám. Teď to byly mládežnické reprezentace, které mě hodně bavily, a práce v klubu. Takže jsem to neměla tak, že bych přemýšlela, že to mělo přijít dřív. Prostě to přišlo teď a tak to také beru.

Jak moc těžké je převzít tým, když už je rozjetá kvalifikace mistrovství Evropy?

No, jsme tak nějak hozeni do vody. Kvalifikace je rozjetá a čas na přípravu těsně před dalšími kvalifikačními zápasy, kdy se hráčky i z evropských klubů sejdou, není příliš dlouhý. Spíš to beru s nějakým výhledem, nebo vlastně i to zadání té práce je až do roku 2025, respektive později 2028, což už se třeba nemusí týkat mě, budu mít smlouvu do roku 2025. Ale určitě je to směřováno k olympiádě v roce 2028.

Další kvalifikační okno je v listopadu. Říkáte, že je to krátká doba. Přesto, myslíte, že stihnete nějaké věci sladit?

Teď to nebude úplně moc o ladění, ale spíš o testování jednotlivých hráček a o správném výběru hráček. To je v první řadě. K tomu nám slouží soustředění v květnu a černu, abychom našly ty správné mladé hráčky, které chceme do týmu zapracovat. Samotné ladění už bude strašně krátké, možná až v tom listopadu. Nevím, jestli nenajdeme ještě nějaký termín, to teď nedokážu říct. Každopádně to ladění pak bude hodně rychlé.

Mluvila jste o odchodu zkušených hráček a přestavbě týmu. Počítáte s novými hráčkami ve větším počtu, nebo tak nějak v normálu?

To je předčasná otázka. V současnosti je pozváno několik hráček, které se vystřídají v kempech. Samozřejmě ne z toho důvodu, že bych je chtěla střídat, ale kvůli tomu, že ne všechny v ten termín mohou, protože už mají něco naplánovaného atd. Jak jsem zjistila, je hrozně složité dát všechny hráčky spolu dohromady. Konkrétní jména v hlavě nemám, na to si nechám čas.

Bude nejbližším úkolem zkusit se v kvalifikaci dostat na první místo, tedy před Bělorusko?

Kvalifikace není dobře rozehraná. Prohrály jsme doma s Běloruskem a to ještě vlastně s tím zkušenějším týmem. Pro mě je tedy v kvalifikaci opravdu cílem najít hráčky, které se tomu dokážou postavit. A jaký bude výsledek, to těžko říct. Každopádně teď tím cílem není hned úspěch, ale nastartovat tým do budoucna.

V minulosti byly v reprezentaci trochu opomíjené hráčky Hradce Králové, který vedete. Budou mít nyní větší šanci?

Také si myslím, že byly opomíjené. Některé byly pozvané už třeba ve vyšším věku, mohly tam být dřív. Ale to bylo na trenérovi. Já se na to teď nesmím dívat, jestli ta hráčka je z Hradce nebo odjinud. Generace, která tam mohla být, už nám trošku odrostla. Uvidíme, jestli se tam někdo podívá. Mohu jen říct, že jedna až dvě hráčky současného kádru se tam určitě objeví a posléze se budu dívat už i na ty mladší, které nám dorůstají.

U hradeckého týmu byste měla i nadále působit a to minimálně ještě jednu sezonu. Budou Lvice opět útočit na medailové pozice?

V Hradci jsme tak zvyklí, chceme vždycky útočit na medailové pozice. Kádr se příliš nezmění. Dá se říct, že kádrem nebo zkušenostmi jsme v poslední sezoně možná nebyly lepší než první tři čtyři týmy. Záleží vždycky na tom, jaký tým vytvoří konkurence. Asi tak bych to viděla. My zůstaneme zhruba ve stejném složení a bude záležet, jaké týmy složí ostatní a jak na tom budou finančně.