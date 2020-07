„Před rokem se nám v součtu obou dní sešlo přes 550 cyklistů. Ačkoliv počítáme letos kvůli pandemii koronaviru s nižší účastí, přesto doufáme, že bychom se mohli přiblížit někam k 500 závodníkům. V sobotu se bude soupeřit na trase o délce 2,3 kilometru a účastníci absolvují různý počet okruhů v závislosti na své kategorii. V neděli bude kvůli uzavírce cesty na Jičině trať delší, než jsou pravidelní aktéři zvyklí. Pojede se na okruhu dlouhém 18,5 kilometru a odpadne tak oblíbené 12% stoupání u školy. O pořádný kopec ale závodníci ani tak nepřijdou,“ řekl Ondřej Bezunk z pořádajícího sportovního oddílu Team Forman Cinelli.

V sobotu nejprve z prostoru startu ve sportovním areálu v Janovicích u Starého Jičína do boje vyrazí v 9,30 hodin mladší žáci, po nich budou následovat žákyně a starší žáci. Ve 12 hodin vyjedou vstříc patnácti okruhům kadetky, ve 13 hodin se vydají na stejnou trať společně juniorky a ženy. Program uzavřou v 15,30 hodin junioři, kteří absolvují dvacet okruhů o celkové délce 44 kilometrů.

Ze stejného prostoru odstartují v neděli nejprve v 9,45 hodin mladší a starší žáci a žákyně na jeden, respektive dva okruhy o délce 18,5 kilometru vedoucí z Janovic přes Starojickou Lhotu a Starý Jičín na Hůrku a zase zpět do Janovic. V 10 hodin je budou následovat muži v hlavní soutěži s celkovou délkou 92,5 kilometru, v 10,03 hodin junioři a muži od 40 do 59 let na trase dlouhé 55,5 kilometru. Jako poslední odstartují v 10,05 hodin senioři, ženy, kadetky a juniorky na trať s délkou 37 kilometru.

„Vítězové se mohou těšit na finanční i věcné ceny. Očekáváme, že dorazí i konkurence z Polska a Slovenska. My však věříme, že se našemu týmu povede navázat na loňské vítězství, a že prvenství z Grand Prix Forman zůstane i letos doma,“ vyjádřil naději ředitel závodu Ondřej Bezunk.