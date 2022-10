„Těžký zápas na těžkém terénu,“ řekl úvodem trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Jeho tým začal dobře. Během úvodních deseti minut trefil Taraba dvakrát brankovou konstrukci. V 11. minutě se už hosté dočkali, když se trefil Macíček. „Využili jsme toho, že domácí začali trochu ustrašeně. Za stavu 0:1 se soupeř dostal do jedné šance. Nás ale v brance podržel Ognjanov,“ pochvaloval si šéf hostující lavičky. Ve 21. minutě byl k vidění hezké akce, kdy balon putoval po ose Jiří Huvar – Macej – Macíček a posledně jmenovaný dával na 0:2.

„Pro druhý poločas změnili domácí rozestavení a jejich hra šla nahoru,“ pokračoval v pozápasovém povídání Leon Dostalík. Na 1:2 snižoval Cileček. Po hodině hry kopal Ciesarik rohový kop a domácí gólman si srazil balon do sítě. Tým z Dolních Datyní vrátil do hry po standardce Střižík. Pět minut před koncem pojistil z brejku výhru Petřvaldu Macíček, který zkompletoval hattrick. „Bylo to těžký zápas ale musím říci, že jsme vyhráli zaslouženě,“ podotkl Leon Dostalík.

Dolní Datyně – Petřvald na Moravě 2:4 (0:2)

Branky: 46. Cileček, 70. Střižík- 11., 21. a 85. Macíček, 63. Ciesarik. Rozhodčí: Viščor – Tabašek, Tomšík. Diváci: 100.

Petřvald na Moravě: Ognjanov – Talián, Novák, Augustýnek, Ciesarik – Kouřil (66. Vrzal), Tajkovski, Taraba (77. Romaněnko), Macíček (87. Kutáč) – J. Huvar (77. Danyi), Macej (87. R. Huvar). Trenér: Leon Dostalík.