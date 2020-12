V dobách, kdy se novojičínský basketbal rval v nejvyšší soutěži o medaile, šéfoval kabině z pozice kapitána křídelník David Hájek. Tradiční klub situaci finančně neustál, hvězdy se rozutekly. Nicméně basketbal v Novém Jičíně přežil. Áčko hraje první ligu, funguje i mládež. Součástí organizace je i zmiňovaný David Hájek. Místní ikona trénuje áčko a sedmnáctku a vedle toho vyučuje i Montessori škole na Tyršově ulici.

David Hájek, trenér Nového Jičína | Foto: VLM

Plná hala, fanoušci v euforii, na lavičce cizinci, boje o medaile. Takhle nějak vypadaly slavné časy novojičínského basketbalu. „Bylo to krásné období. Vzpomínky jsou příjemné. Lidé vás zastavovali v obchodě, ptali se co zápas,“ vzpomíná David Hájek, který na začátku svého povedené kariéry dal přednost Novému Jičínu před Opavou. „Basketbal dával tehdy v Novém Jičíně alespoň chvíli myšlenky jiným směrem. Osobně jsem si to také užíval, přece jenom ne každému se poštěstí živit sportem,“ svěřil se bývalý člen základní pětky hvězdného týmu.