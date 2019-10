Podařilo se mu sezónu zachránit alespoň ziskem titulu vicemistra ČR v silničním handbike a druhým místem v seriálu českého poháru Handbike 2019. Sezóna pro něj byla náročná nejen fyzicky, ale díky zmíněným problémům hlavně psychicky.

Každopádně už teď Děcký plánujeme v rámci Spolku GO ON strategii a závody na sezónu 2020, kde bude opět startovat kromě národních akcí také v soutěžích evropského a světového poháru s cílem, probojovat se na mistrovství světa do Belgie konané v červnu 2020.

Příprava proběhne opět na sledge s plánem startu na Jizerské 50 v únoru 2020, po které bude následovat soustředění v Chorvatsku s dalšími handbike týmy.