Oba kluby sváděly v 80. a hlavně 90. letech minulého století nesmlouvavé bitvy o čelo tabulky. I derby v novém tisíciletí mělo říz.

„Ano, v dřívějších dobách to byly vyhecované souboje. Zdá se, že po nějakém období se to vrací. Ale to je dobře, fanoušci mají tak vypjaté zápasy rádi. Dneska to byl zase velký boj, zápas, jak se říká, na krev,“ souhlasil trenér Karviné Marek Michalisko, který byl hlavně rád, že si jeho tým napravil reputaci.

„Po té pokažené středě jsme zase zabrali. Vůbec ten start do letošní extraligy máme dost těžký, hráli jsme už dvakrát venku, během tří kol absolvovali dvě derby a teď ještě jedeme do Zubří,“ vypočítával Michalisko.

I takto obtížný start ale pro Baník znamená pět bodů. „Za poslední tři roky máme nejlepší start,“ připomněl Michalisko loňské a předloňské brzké porážky v Jičíně a Hranicích.

Střelec Donoso a tank Benítez

Karvinští se v první půli těžko popasovali s oběma zahraničními borci Kopřivnice, Chilanem Donosem a těžkotonážním Portorikáncem Benítezem. Donoso (celkově 12 gólů) střílel jak u Verdunu. „Co zvedl, to proměnil. A Benítez, ten je jako pytel brambor, má snad sto dvacet kilo. Toho jen tak z brankoviště neodtlačíte,“ uznal nejzkušenější hráč Baníku Michal Brůna.

„Jak z prostoru pivota, tak ze spojky nám oba dali v první půli deset gólů. Ve druhé jsme se už na ně zaměřili více a už se tolik neprosazovali. Ale často to tak bývá. Jakmile přijde do soutěže někdo nový, většinou září, než si na něj soupeři zvyknou. Oba dva budou pro Kopřivnici dobrými posilami. Pro naši extraligu je to jen dobře, že do ní chodí i hráči odjinud, to česká liga potřebuje,“ uznal Michalisko.

Jeho tým zabral po změně stran, kdy Kopřivnici utekl na rozdíl šesti gólů a zbytek zápasu už si pohlídal. Skvělými zákroky se blýskl gólman Marjanović, technické fintičky přidal Brůna a střelbu obstarali Solák s desetigólovým Monczkou. Baníkovci si ale „mákli“. „Po té středě to jsou důležité dva body. Byly tam světlé okamžiky i ty horší, ale mělo to už jiné parametry než v Jičíně. Nicméně je pořád září a my formu neladíme na září, ale na play off. V létě máte na přípravu krátkou dobu, za měsíc a půl do mančaftu nahustíte jen základ, to hlavní přijde až za pár měsíců. Na tom musíme během sezony pracovat,“ konstatoval Michalisko.

Kopřivnice jde nahoru

Práce Lubomíra Veřmiřovského v házenkářské Kopřivnici nese ovoce. Klub se stabilizoval a směřuje k průniku do vrchních pater tabulky, což Kopřivnice prokázala i v Karviné. Úroveň utkání si Veřmiřovský, trenér i prezident kopřivnické házené, pochvaloval.

„Pro mě bývalo vždy největší derby právě utkání Karviná – Kopřivnice. Máme výhodu v tom, že těch derby zápasů je kolem nás víc, blízko jsou třeba Hranice,“ vypočítával. „My jsme se dnes dlouho drželi. Musíme se ale ještě hodně posunout takticky,“ uvažoval Veřmiřovský.

Uznal, že v Karviné se často nevyhrává. „Karviná má mančaft evropských parametrů a my tady můžeme jednou za nějakou dobu překvapit, jako se nám to podařilo loni,“ dodal.

Kde se podle něj zápas zlomil? „Co jsem viděl zápasy Karviné, většinou rozhodla na startu druhé půle. Kluky jsem na to upozorňoval. Proti nám to bylo podobné, byť v těch úvodních deseti minutách druhé části nám úplně neutekla. Až krátce poté. Dnes to ale bylo kvůli našim blbostem. Ještě nejsme schopni úplně do každého zápasu přenést to, co máme natrénováno, což byl dneska případ hry sedm na šest. Poslední dva zápasy, ačkoliv se na to připravujeme, jsme to ve hře sedm na šest vymamlasili,“ ohlížel se za utkáním Veřmiřovský.

Slovo ztratil i u obou nových posil Donosa s Benítezem, kteří se ukazují v dobrém světle. „Oba se musí ještě zapracovat, ale ano, měli by být posilami. Hledali jsme je dlouho, za poslední dva roky jsem viděl v akci možná osmdesát pivotů. Samozřejmě nám to musí pasovat i do finanční situace, která není lehká. Nicméně se oba jeví slibně,“ byl rád Veřmiřovský, že se mu tah s oběma hráči prozatím vyplácí.

Baník Karviná – KH ISMM Kopřivnice 32:29 (15:13)

Sled: 3:2, 7:5, 9:8, 12:10, 16:15, 20:16, 21:18, 25:21, 30:24. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 4/4:5/4. Vyloučení: 6:4. ČK: 56. Nantl (K). Diváci: 812.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Brůna 5, Monczka 10/4, Chudoba 2, Jan Užek 1, Gromyko 3, Solák 6, Zbránek 4, Nedoma 1, Franc, Nantl, Čosik, Skalický, Plaček, Urbański. Trenér: Michalisko.

Kopřivnice: Žingor, Chalupa, Ripper – Hanus 5, Donoso 12/4, Střelec 1, Gřes 2, Fulnek 3, Benítez 3, Očkovič, Čadra, Bukovský 2, Petřík, Tkadleček 1, Jonák. Trenér: Veřmiřovský.