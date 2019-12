Zatímco v nedávném pohárovém utkání přetlačil karvinský Baník svého regionálního rivala jen o gól, sobotní duel v Kopřivnici kontroloval. V průběhu utkání si vytvořil až devítigólový náskok, o který sice postupně přicházel, ale žádné drama nedovolil.

„Soupeři můžeme jen pogratulovat, v dnešním utkání byl agresivnější a lépe bránil,“ uznal trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Jeho tým znovu inkasoval v poločase dvacet branek (podobně jako posledně doma proti Plzni). „Proti tak silným soupeřům to je moc. Karviná má totiž kvalitní pivoty a v momentě, kdy otevřete obranu, tak to dohrává do pivotů a nedá se to udržet. Když zase obranu zatáhnete, střílejí z dálky. V obraně jsme měli být agresivnější a důraznější,“ hodnotil Veřmiřovský.

Karvinské spojky kralovaly

Karvinští se po nedávné pohárové zkušenosti s Kopřivnicí na soupeře skvěle připravili. „Právě na to, jak nám posledně kazili přihrávky do pivota,“ upozornil Michal Brůna, který naskočil do hry poprvé od pohárového duelu s Železničarem Niš. A hned ve velkém stylu. Organizoval hru, dával důležité góly. Nakonec jich dal sedm a další spojky Karviné přidaly 17 gólů. Monczka 9, Chudoba 8. Zde byl zásadní rozdíl oproti spojkám Kopřivnice.

„Sílu Kopřivnice vnímáme. I to, že vzájemná derby začínají být zase pěkně ostrá a vyhecovaná. Ale bylo to vedeno v duchu fair play, a přestože si na nás domácí hodně věřili, dobře zvolenou taktikou jsme je eliminovali. Z posledních vzájemných zápasů jsme toto zvládli nejlépe a nepřipustili žádné drama,“ pochvaloval si Brůna.

KH Kopřivnice – Baník Karviná 30:34 (15:20)

Sled: 2:2, 4:5, 7:8, 8:12, 10:14, 12:17, 14:19, 16:22, 18:23, 19:28, 23:31, 27:32. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 3/3:3/3. Vyloučení: 3:7. ČK: 51. Nantl (Karviná). Diváci: 593.

Kopřivnice: Žingor 3, Chalupa – Karban, Zima, Gřes 2, Donoso 5, Střelec 5, Petřík 3/3, Tkadleček, Polcar, Holbein, Hanus 5, Škarpich, Benítez 2, Fulnek 3, Bukovský 2. Trenér: Veřmiřovský.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Monczka 9, Jan Užek 3, Solák 1, Brůna 7, Chudoba 8/3, Plaček, Urbański, Gromyko, Skalický, Nantl, Zbránek 1, Nedoma 5, Růža, Čosik. Trenér: Godál.