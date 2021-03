Veselí se totiž celou sezonu krčí u samotného dna tabulky, kde se na posledním místě střídá s Maloměřicemi. Aktuálně je celek z Vysočiny s pouhými šesti body předposlední a na play-off už delší dobu pomýšlet nemůže. Podcenit ovšem Kopřivnice svého soupeře nemůže, ve svém posledním venkovním vystoupení uhrálo Veselí remízu na palubovce silného Zubří.

Kopřivnice je momentálně v tabulce osmá a drží poslední postupovou pozici. Dotírá však Brno, které má jen o bod méně. „Pokud se chceme letos podívat do play off, měli bychom vyhrát. Nečeká nás lehký soupeř, sice se krčí na konci tabulky, ale určitě to neodpovídá kvalitám jejich mužstva,“ upozorňuje asistent trenéra Jiří Gřes. „Opírají se o mozek týmu Kocicha, ten má kolem sebe úderné spojky, kterým to letí. My se musíme soustředit na svůj výkon, eliminovat technické chyby a proměňovat vyložené šance, to nás v zápasech sráží. Jde nám o hodně a určitě tak k tomu i přistoupíme,“ přidal ještě Gřes.

Hlavní trenér Lubomír Veřmiřovský vidí zápas s outsiderem jako zcela zásadní pro postup do play-off. „Klíčový zápas. Soupeř bude bez nervů, my budeme pod tlakem, psychická výhoda nebude na naší straně. My si ale uvědomujeme, že prostě musíme vyhrát,“ poznamenal šéf kopřivnické lavičky. Sobotní utkání začíná v 18 hodin.