Házenkáři Kopřivnice se po více než měsíc trvajícím zápasovém půstu chystají do akce. Mužstvo trenéra Lubomíra Veřmiřovského již několik dnů trénuje, ve čtvrtek by se pak mělo podrobit testům na koronavirus. Pokud všechno klapne, v sobotu se od 17 hodin představí na palubovce Nového Veselí.

Hazénkaři Kopřivnice už trénují | Foto: Ivan Pilát

„Situace se během pár dnů úplně změnila, o víkendu asi začínáme hrát. Soutěž by se opět měla rozběhnout,“ potvrdil Deníku kouč KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Těžko se predikovalo, co bude. Nebylo nic jasného, najednou se to všechno rozjelo a budeme hrát,“ doplnil čtyřiačtyřicetiletý stratég, který je zároveň předsedou klubu. Problémem je však nákladné testování, které by mělo probíhat před každým kolem. S jeho financováním by podle všeho měl Český svaz házené pomoct jen v prvním kole a to navíc pouze z padesáti procent. „Potom si to kluby budou muset hradit celé samotné. Je to složité. Přišli jsme o financování, jsme hodně závislí na zisku ze vstupného a bufetu, teď ještě budeme muset platit za to, že budeme hrát. Je to pro nás takový dvojitá nepříjemnost,“ krčí šéf házenkářského klubu rameny.