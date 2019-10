I. liga starších dorostenců: Baník Karviná – Sokol Šťáhlavy 28:21 (14:8)

Starší dorost vyhrál dokonce vůbec poprvé v sezoně. V pátém utkání soutěže! Proti Šťáhlavům měli Karvinští velmi dobrý nástup a udělali si patřičný náskok, který rozhodl o jejich vítězství. „Hráli jsme kolektivně a hlavně se nám dařila střelba, zejména Davidu Halamovi a Jiřímu Fišerovi,“ poznamenal trenér Baníku Radek Godál.

Karviná: Brychlec, Újezdský – Široký 3, Břežný 1, Hála 2, Halama 8, Fišer 6/1, Pinkas 3, Podhrazký 1, Chochrun, Folwarczný, Kubica, Ciboran 2, Krawczuk 2, Bílek, Dráb. Trenér: Godál.

I. liga mladšího dorostenců: Baník Karviná – Sokol Šťáhlavy 28:22 (14:10)

Domácí měli velmi dobrý vstup do utkání, když ve 13. minutě vedli 9:1. To určilo ráz celého střetnutí. Baníkovci si s přehledem udržovali náskok a zaslouženě vyhráli. „To ano, ale měli jsme v prvním poločase špatnou pasáž, kdy hráči ukvapeně stříleli a dovolili hostům snížit. To jsme si museli v kabině důrazně vyříkat, protože stejné výpadky nás stály vítězství v předešlých zápasech,“ upozornil trenér družstva Jaroslav Hudeček.

Druhý poločas už jeho svěřenci odehráli výborně. Týmu zachytali brankáři Brychlec s Kožušníkem, nasazení hráčů bylo příkladné.

Karviná: Brychlec, Kožušník, Újezdský – Müller 1, Pelák 7/4, Klus 1, Pospíšil 4, Kubica 4, Galia 3, Dráb 3, Folwarczný 1, Krusberský, Chochrun 4, Heinz, Kubisa. Trenér: Hudeček.

Oldřich Horák