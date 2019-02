Nový Jičín - Diváci se mohou o víkendu těšit na vyvrcholení Českého poháru v basketbalu v podobě Final Four.

Ilustrační fotografii | Foto: Foto: DENÍK

Mezi čtveřici uchazečů o prestižní trofej se probojovaly týmy BK Olomoucko, ČEZ Basketball Nymburk, BK ARMEX Děčín a BK Opava. V sobotu proběhnou semifinále, v neděli pak boj o bronz a nakonec finále. Skvělou vizitkou novojičínské sportovní haly byla vždy úžasná atmosféra a na tu se finalisté poháru mohou bezesporu spolehnout i tentokrát.

FAVORITEM NYMBURK

Diváci v Novém Jičíně se mohou těšit, že ve svém městě spatří dlouhodobě nejlepší český klub Nymburk. Ten i v této sezoně neohroženě vládne domácí ligové soutěži, kromě toho navíc bojuje také v Lize mistrů.

Nymburk Český pohár vyhrál v posledních dvou letech a také letos tvrdě míří za obhajobou. Do cesty se mu v semifinále postaví Olomoucko. Hanáci v tomto duelu rozhodně nebudou favority, čehož si jsou jasně vědomi. Flintu do žita však předem nehází, chtěli by překvapit.

„Nymburk je nejtěžším možným soupeřem, pohár je ale při formátu Final Four specifická soutěž a já věřím, že pokud budeme kompletní, budeme sahat po postupu do finále.,“ vyhlásil dokonce sebevědomě křídelník Olomoucka Lukáš Palyza.

Druhou semifinálovou dvojici budou tvořit Opava a Děčín. A i zde je favorit na postup do finále celkem jasný. Zatímco Děčín je v NBL čtvrtý, Opava až sedmá. Formu mají ovšem o něco lepší Slezané, kteří sice ještě nedávno tahala šňůru čtyř porážek v řadě, naposledy ale zdolali Ostravu a pak si připsali také cenný domácí skalp německého Bonnu v Lize mistrů. Děčín se naopak lehce trápí a prohrál poslední tři ligová utkání.

Přesto Děčínští směrem k semifinálovému střetnutí hledí s optimismem. „Určitě jsme si nepřáli do semifinále Nymburk, což určitě bylo přání všech ostatních týmů. A s Opavou to bude otevřené. My ale cítíme, že když jsme ji v této sezoně už dvakrát porazili, tak bychom to mohli zvládnout i potřetí,“ říká rozehrávač Děčína Lukáš Feštr.

Do Nového Jičína se již účastníci Final Four těší, rádi se podívají znovu do haly, kde se dřív hrávala nejvyšší soutěž. „Na novojičínské prostředí se strašně těším. Hrál jsem tam ligová utkání ještě za Ostravu. Přináší to spoustu vzpomínek a je šílené, jak ten čas letí,“ vzpomínal Palyza. Pro některé to bude naopak úplně nová zkušenost. „Zrovna jsem o tom s tátou mluvil, že je to jedna z hal v republice, kde jsem ještě nikdy nehrál,“ svěřil se Feštr.

Dá se očekávat, že bude sportovní hala u krytého bazénu zaplněna až pod strop, kromě fandů všech čtyř celků se čeká také hojná účast také místních fanoušků. „Nový Jičín byl v rámci NBL vždycky baštou a je škoda, že už tam liga není, protože se vždycky držel na předních místech a zápasy tam měly náboj,“ vzpomíná Petr Benda a dodává, že místní publiku vždy dokázalo vytvořit výbornou atmosféru.

Vstupenky na jednotlivé zápasy Final Four se dají koupit přes oficiální web soutěže final4.cz, na všechny zápasy jich ještě pár zbývá. Přímý přenos pak bude možné sledovat na internetové televizi TVCom, která chystá HD přenos včetně předzápasového studia.