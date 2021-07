OBRAZEM: Kopřivnice myslí na slavného rodáka, Zátopek bude mít ve městě sochu

Město Kopřivnice se může pyšnit hned několika proslulými rodáky. Jedním z celosvětově nejslavnějších je bez debat výjimečný běžec na dlouhé tratě Emil Zátopek. Čtyřnásobný olympijský vítěz je držitelem osmnácti světových rekordů.

BRONZOVÁ SOCHA Emila Zátopka bude stát v jeho rodné Kopřivnici a to při vstupu na pěší zónu v centru města z ulice Štefánikova. Slavnostně odhalena by měla být v září 2022, kdy uplyne sto let od narození legendy světové atletiky. | Foto: www.zatopek100.cz

Město Kopřivnice se s předstihem připravuje na oslavu 100. výročí Zátopkova narození, která se uskuteční 22. září 2022. Již nyní chystá řadu aktivit. Jednou z nich bude odhalení bronzové sochy nejlepšího českého atleta 20. století. Zátopek je nejen ikonou českého i světového sportovce, ale také symbolem hodnot, jakými jsou přátelství, zodpovědnost, cílevědomost, fair play. Město Kopřivnice se ztotožňuje s tímto odkazem českého olympionika. „Nechť nám navždy běží myslí i celým městem duch kopřivnického rodáka a světoznámého olympionika Emila Zátopka v důstojné podobě, jakou je bronzová socha v životní velikosti,“ píše na oficiálních webových stránkách zatopek100.cz. Útočná posila Baníku Almási: Tlak je všude. Já přišel do Ostravy dávat góly Přečíst článek › Návrhů, kde sochu umístit, bylo hned několik. Od původního úmyslu realizace sochy na prostranství před technickým muzeem, kde stávala Slovenská strela, až po sad E. Beneše. Nakonec získá socha čestné místo při vstupu na pěší zónu v centru města z ulice Štefánikova. Město Kopřivnice oslovilo akademického sochaře Jaroslava Brože. Právě on je autorem bronzové sochy Emila Zátopka ve švýcarském Olympijském muzeu v Lausanne. A tak vznikne dvojče sochy od Ženevského jezera i v Kopřivnici. Vše odstartoval nápad kopřivnického atleta Jiřího Harašty, pro kterého je Emil Zátopek celoživotním vzorem a učitelem.