V dresu mistrů si zahrál také Josef Jelínek, který dres Nového Jičíně oblékal v letech 1997 až 2000 a v současné době je basketbalový expert a komentátor České televize.

Jak jste si užil exhibici, povedla se?

„Já myslím, že jo. Odehráli jsme to s velkým zájmem, ani jsem nečekal, že se v Novém Jičíně sejde takové množství hráčů, kteří tady v tom nejlepším období klubu působili. Myslím si, že Nový Jičín jako jedno z mála měst opravdu hráčům přirostl k srdci. A to nejenom svým prostředím, ale i publikem. Hráči se tu velmi rádi vracejí, pokud je možnost uspořádat nějakou takovou akci a po dlouhé době se zase sejít, protože přes rok působí každý v jiném městě. Je to úžasná věc a trochu nostalgie, zavzpomínat si. Všechno tu zůstalo stejné, je tu snad jenom nový strop. Má to tu své kouzlo.“

Co ještě vás na celé akci bavilo?

„Viděli jsme se tady i s rozteskávačkami, už jenom kvůli nim by si Nový Jičín zasloužil nejvyšší soutěž. Jsou úžasné, taky se dokázaly dát dohromady, už jsou z nich maminky. Nový Jičín je jeden z mála klubů, který dokáže tak skvěle navázat na svou historii. A to nemluvím jen o hráčích, jsou tady kompletně všichni včetně bývalého prezidenta klubu, celého personálu, roztleskávaček. Takže klobouk dolů. Úžasná akce.“

Takže z vaší strany nebylo těžké rozhodování, jestli na akci dorazit?

„Byl jsem kontaktovaný vcelku včas, takže jsem vůbec neváhal a ty dva měsíce dopředu jsem si tuhle sobotu zarezervoval pro tuto akci. Kdyby bylo cokoliv jiného, tak bych tam nejel, tohle byla priorita. Já nemám moc příležitostí se vracet do Nového Jičína, takže když se naskytla, byl jsem velice rád.“

Je někdo z bývalých spoluhráčů, na koho jste se tady obzvlášť těšil?

„Je pravda, že některé kluky jsem neviděl třeba už deset nebo dvacet let, ale s většinou hráčů se potkávám vzhledem k tomu, že se často pohybují okolo basketu a já komentuji pro Českou televizi. Ale s těmi, co už v basketbalu nepůsobí, byla tady jedinečná příležitost se potkat.“

Musel jste se na Basketbalovou show nějak připravovat nebo se stále udržujete v kondici?

„Více méně nemusel, tím, že učím tělocvik na škole, tak si občas zablbnu, zahraju si fotblákek nebo florbálek. To mě udržuje v přirozené kondici, úměrné věku. Když člověk nemá nějakou extrémní nadváhu, tak si takto může zablbnout.“

V basketbalu máte velký přehled, sledujete stále také výsledky Nového Jičína?

„Sledoval jsem hlavně postup ze třetí nejvyšší soutěž do druhé, teď vím, že se nedostal do play-off. Nový Jičín má krásnou a úspěšnou tradici, už jsou zase docela vysoko, myslím si, že to ještě chce čas. Zase se musí vytvořit parta funkcionářů, jako tu byla dřív. Nebudeme si nic nalhávat, zázemí tady je, ale bez ekonomické podpory se sport na nejvyšší úrovní dělat nedá. Pak by se Nový Jičín mohl vrátit zpět ke své bývalé popularitě.“

O výsledek tady nešlo, ale měl jste přesto motivaci dnes vyhrát?

„Ne ne, o to tady vůbec nešlo. Snažili jsme se udělat hlavně show pro diváky. Žádný scénář jsme dopředu daný neměli, všechno vznikalo spontánně. Byla sranda se mezi sebou pozorovat, komu se chce běhat, kdo může a kdo ne. Přeci jen ne každý se má šanci přes rok pohybovat. Teď se těším na akci po zápase, že si sedneme na kafe nebo na pivo, pokecáme. S některými jsme se opravdu dlouho neviděli.“