Velká výzva je po roce znovu na scéně! Extrémní a širokou veřejností vyhledávaný závod Adidas-Continental Beskydská sedmička, který má statut Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic, odstartuje už dnes z náměstí Svobody v Třinci a cíl má ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Snímek ze závodu Beskydská sedmička | Foto: Deník/Jakub Malchárek

Přes tři tisíce sportovců se bude snažit v limitu 30 hodin o co nejrychlejší přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd. Na náročnou trať se vydají nažhavení sportovci dnes po 22. hodině.

Závodníci se akreditují do závodu ve Frenštátu pod Radhoštěm, odkud budou hromadně dvěma speciálními vlakovými soupravami přepraveni do Třince, místa startu. Z náměstí zamíří dlouhý had čelovek na Velký Javorový, a pokračovat budou přes Ropici, Travný, Lysou horu, Smrk, Čertův mlýn, Radhošť a Velký Javorník až na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde je čeká vytoužený cíl a kde se v neděli od 11 hodin uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků a dekorování vítězů. Loňští vítězové, Jaroslav Balatka a Pavel Štryncl, zvládli trasu dlouhou 94 km, s převýšením 5430 m, což odpovídá výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2, v čase 11:49:14 hodin. Náročnost závodu jen dokládá fakt, že do cíle nedošel každý třetí tým!

O závod je velký zájem

Jen několik málo dní stačilo pořadatelům k tomu, aby zaplnili kapacitu závodu, včetně míst určených pro charitu. Zaregistrovaní jsou rovněž závodníci ze Slovenska, Polska, Itálie, Irska a Lucemburska. „Letos jsme dali 600 startovních míst k dispozici dobročinným organizacím Centrum Bazalka a Šafrán dětem, které pracují s opuštěnými nebo handicapovanými dětmi a mládeží. Startovné přes tyto organizace bylo vyšší, a přesto se po něm jen zaprášilo. Jedná se o přímou formu pomoci, kdy společně se závodníky přispíváme na provoz těchto dobročinných a charitativních zařízení. V zahraničí je to běžná věc a mě velice těší, že to funguje i u nás. Na náměstí Míru ve Frenštátě, na vrcholu cílové rampy pyramidy K2, se navíc bude již tradičně konat veřejná sbírka Každý metr pomáhá, letos ve prospěch klientů společnosti Dotek Vizovice, která se stará o seniory," řekl leader závodu, známý horolezec Libor Uher, jenž koncem července, společně s Markem Novotným, vystoupil na osmitisícovku Broad Peak (8047m) a stal se prvním Čechem, který dosáhl Koruny Karákorumu K2, Gasherbrum 2, Gasherbrum 1 a Broad Peak. Na všechny osmitisícovky vystoupal v tomto pořadí v rozmezí 7 let bez použití umělého kyslíku a bez pomoci výškových nosičů.

Letos s řadou novinek

V letošním ročníku se budou závodníci nově řadit do startovního koridoru ve dvou vlnách podle kategorií, těsně pod startovním obloukem bude kategorie Sport a za ní kategorie Hobby. Méně příznivou „novinkou" je změna trasy závodu, kterou pořadatelé upravili z důvodu projektu Lesů ČR Návrat tetřeva do volné přírody.

Vrcholem Travného projdou jen závodníci kategorie Sport (MČR), jež soupeří o titul mistra republiky. Pořadatelé Adidas-Continental Beskydské sedmičky letos přicházejí také se zcela novou časomírou, díky které bude Beskydská sedmička online. „Tuto absolutní světovou novinku, ušitou na míru závodu, jsme vyvinuli ve spolupráci se společností Continental Automotive Frenštát pod Radhoštěm, která je jedním z titulárních partnerů závodu. Průchody kontrolami se budou odesílat na server a následně se zobrazí na stránkách závodu. Ocení to zejména rodinní příslušníci závodníků ze vzdálenějších koutů republiky a zahraničí, jež tak budou moci výkon svých favoritů sledovat online v teple svého domova," prozradil Libor Uher.

Samotný start závodu je vždy velkým zážitkem. Závodníkům dává požehnání farář, zpívá se česká hymna a poté za světel ohňostroje, světelné show a podmanivé hudby vyrážejí závodníci vzhůru do Beskyd. Letos bude navíc start okořeněn svatbou dvou účastníků závodu Lukáše a Danči z Čech, kteří se loni na náměstí zasnoubili. Těsně před startem je na pódiu oddá starostka Třince Věra Palkovská.

