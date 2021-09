Pořádně těžký oříšek čekal Kopřivnici v prvním kole nové sezony házenkářské extraligy. Svěřenci kouče Lubomíra Veřmiřovského na vlastní palubovce přivítali stříbrnou Karvinou. Hostující celek si po celý průběh udržoval náskok a nakonec vyhrál 27:23.

Kopřivnice prohrála s Karvinou | Foto: Deník/VLP Externista

V sestavě domácího týmu se představily i letní posily, nejvýrazněji o sobě dával vědět Grizelj, který nastřílel pět branek. V úvodu ale ani on nebyl schopen zastavit nápor Karviné, která brzy vedla 6:2. „Ukázalo se, že Karviná je profi tým, který může trénovat dvakrát denně. Projevilo se to v jejich agresivitě v obraně a v tlaku spojek,“ všiml si šéf kopřivnické střídačky Lubomír Veřmiřovský. „My jsme začali v obraně jedna pětkou, kterou ale Karviná přehrávala, takže jsme se zatáhli na šest nula a bylo to lepší,“ pokračoval trenér poraženého celku v hodnocení. Kopřivničtí nakonec první poločas prohráli 7:12, k čemuž jim pomohla i úspěšná střela Radka Doležela pouhé dvě vteřiny před přestávkou.