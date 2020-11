Těžké časy prožívají v koronavirové době také provozovatelé fitcenter. První vlnu ještě přežili, ta druhá je může smést. Přiznává to také majitel Caesar fitness v Novém Jičíně Lukáš Trefil. „Je to hodně náročné období,“ říká pro Deník.

CAESAR FITNESS v Novém Jičíně je kvůli vládním omezením zavřeno. Foto: archiv Caesar fitness | Foto: Deník / VLP Externista

„Člověk se musí snažit to nějak zvládnout, nějak to přežít,“ vykládá. Za sedm let, kdy fitness provozuje, nic takového nezažil. „A je to pochopitelné. Nic takového tu ještě přeci nebylo. A netýká se to jen fitness, ale drtivé většiny dalších odvětví. Navíc tohle nemohl nikdo čekat,“ zdůrazní Lukáš Trefil.