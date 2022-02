„Pamatovat si to budu navždy. Byla to krásná nahrávka od spoluhráčky Lucky do uličky, kde jsem šla sama na brankářku a provedla blafák. Na takový gól se nezapomíná,“ popisuje zatím nejkrásnější střelu své kariéry. „Ze začátku, když jsem nastoupila do žen, jsem měla menší stres, ať něco nepo­kazím, ale postupem času se ztrácel. Šutr mám teď v batohu,“ směje se.

Hráčka juniorského družstva nastupuje v I. lize juniorek, ale od ledna už dostává šanci i mezi ženami FBC. „Hraju v útoku, protože nerada bráním před svou brankou,“ tvrdí „třiadvacítka“ se smíchem. „To bylo oblíbené číslo pana Vlčka z Oder, kde jsem se soutěžním florbalem začínala,“ popisuje hráčka z Libhoště u Nového Jičína svou cestu přes Hranice do extraligové Ostravy.

V dětství ale florbal nebyla její první volba. „Předtím jsem chodila do tanečního kroužku v novojičínském Fokusu, ale popravdě - moc mě to nebavilo. Zajímala jsem se spíše o hokej, který hrál taťka. Bohužel tento sport pro holky v našem okolí nebyl. Florbal je podobný, hraje se s hokejkou, tak jsem se vydala touto cestou,“ ohlíží se pár let zpátky Nela Blažková.

„Ze začátku to byla zábava. Teď už je to velká dřina, která mě pořád baví. Chtěla bych se stále posouvat dál a neumím si představit, že bych se ho měla vzdát. Florbal prostě miluji,“ dodává 160 centimetrů vysoká útočnice.

Mladá kráska z Libhoště hokejku a děravý míček odložila jen dvakrát. „Když se vdávala moje sestra a když jsem se zranila. Doufám, že to bylo naposledy,“ věří Nela Blažková. Jeden cíl si už splnila v extraligovém týmu žen, další má před sebou. „Teď je pro mě prioritou úspěšně zakončit střední školu maturitní zkouškou. Pak bych se chtěla dostat na vysokou v Ostravě a studovat obor sportovní management. Ráda bych se znovu podívala do Švédska a udělala si řidičák,“ plánuje do budoucna.

K tomu všemu samozřejmě patří florbal na nejvyšší úrovni. „Dal mi spoustu nezapomenutelných zážitků, nové kamarádky a kamarády, zkušenosti. Vzal mi jen volný čas, šestkrát týdně máme tréninky, o víkendech zápasy. Kromě toho chodím na různé brigády, a když se nějaký ten volný čas najde, věnuji se našemu pejskovi,“ prozrazuje na sebe talentovaná sportovkyně.