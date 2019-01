Uplynulou sobotu ještě odvrátili hrozbu sestupu a na palubovce pražského celku snížili po vítězství 6:4 stav barážové série na 1:2. Nedělní čtvrtý díl však vyzněl lépe pro celek z hlavního města, který tak sebral kopřivnickým Vikingům prvoligovou příslušnost.

Vikingové odložili sobotní oslavy Black Angels a po dvou trefách Sladkovského, který stihl oba své zásahy vměstnat do úvodních čtyř minut a jedné Zdeňka Matúše, Podlezla, Vávry a Nehery si prodloužili pobyt v hlavním městě. Znovu ne zcela kompletní tým se mohl spolehnout na výkon brankáře Pinďáka a po výhře se těšit na prodloužení série do neděle, kdy byl v pravé poledne na programu čtvrtý duel.

Kopřivnice míří do Národní ligy

Vikingy poslal ve druhém zápase na soupeřově palubovce do vedení Podlezl, jenž stál v přesilové hře na konci pohledné kombinace. Domácí odpověď však byla blesková a za 19 vteřin bylo vyrovnáno. Black Angels pak přidali další dva zásahy a po první třetině směřovali k postupu do první ligy. Kopřivnici pak uzemnila čtvrtá inkasovaná branka a když domácí hráči přidali v rychlém sledu další dva gólové direkty, těšili se po čtyřiceti minutách z náskoku 6:2. Vikingové však ještě živili naději na prodloužení série, když v 56. minutě snižoval Vávra už na 6:8. Devátá branka v kopřivnické síti však uťala veškeré naděje. Záchranářské boje tak Kopřivnici nevyšly a po ročním působení v 1. lize míří do nově vzniklé Národní ligy. „Je to pro mě zklamání, i když jsem do prvoligové sezony šel s tím, že reálná hrozba sestupu tu je, tak jsme si záchranu nechali utéct mezi prsty. Udělali jsme si obrázek o tom, s kterými hráči pokračovat, do kterých investovat a věřím, že pro většinu kopřivnických hráčů to byla sezona, kde načerpali další zkušenosti, které zúročí v Národní Lize, která rozhodně bude mít svou kvalitu," uvedl po poslední zápase sezony 2013/2014 jeden z koučů Kopřivnice Marek Jehlár.

4. zápas

Black Angels Praha - FBC Vikings Kopřivnice 10:6 (3:1, 3:1, 4:4)

Branky Vikingů: 4. Podlezl (Kresta), 39. Sladkovský (Nehera), 44. Opatřil (Vávra), 49. Kalaš vlastní, 55. Vávra (Baďura), 56. Vávra.

Konečný stav série 3:1.

Kopřivnice: Pinďák - Podlezl, Sladkovský, Baďura, Nehera, Kresta, Kubátko, Lichnovský, Vávra, Opatřil, Strakoš, Z. Matúš, Šimíček.

Trenéři: Marek Jehlár a Filip Bordovský.