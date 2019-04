Ale protože zároveň sami neinkasovali, vybojovali na hřišti druhého týmu tabulky cenný bod a udrželi si nad ním pětibodový náskok. „A máme s nimi lepší vzájemnou bilanci, protože doma jsme je porazili,“ připomněl trenér Frenštátu Artur Wojnarowský.

„Byl to zápas, kterému sluší remíza. Každý tým byl v určité pasáži lepší, ale své šance neproměnil. Oni nastřelili břevno, my tyčku,“ shrnul utkání Wojnarowský a připomněl největší šanci svého mužstva, kdy dostal Oliver Walder parádní pas za obranu, ale jeho obstřel brankáře skončil jen na brankové konstrukci. „Jinak to byl typický zápas prvního s druhým, místy to bylo hodně nervózní,“ dodal Wojnarowský.

POLANKA – FRENŠTÁT P. R. 0:0

Frenštát p. R.: Šimara – Farský, Žitnik, Bolcek, Vaverka (46. Pokorný) – Walder, Špaček, Kovář, Renta (61. Bartoň) – Malý – Klimpar.

Rozhodčí: Švec – Čuba, Picmaus. ŽK: 20. Šustr, 21. Gajďok, 81. Vybíral, 87. Andrýsek – 45. Malý, 59. Kovář. Diváci: 251.