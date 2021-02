V uplynulém kole házenkářské STRABAG Rail extraligy k vidění lepšího výkonu nebylo. Kopřivnický Patrik Fulnek v Maloměřicích nasázel hned deset branek a po zásluze byl zvolen nejlepším hráčem kola.

Patrik Fulnek | Foto: Externista

Jak sám ale říká, individuální ocenění je pro něj spíše příjemný bonus, který jej navíc bude stát nějaké peníze. „Samozřejmě z toho mají největší radost kluci v kabině, protože za to mám pokutu do klubové kasy,“ usmívá se opora KH ISMM Kopřivnice. „V zápase mi to tam při každém útoku padalo, cítil jsem se v pohodě. Byly tam snad dvě střely, které mi brankář Mazač vychytal, shodou okolností to bylo hned po sobě. Jinak mi tam spadlo úplně všechno,“ pokračuje Patrik Fulnek. I přes výhru a dobrý individuální výkon ale zcela spokojen nebyl.