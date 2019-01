Plzeň, Kopřivnice - Třiadvacetiletá golfistka a rodačka z Kopřivnice, která se chce v příštím roce dostat mezi profesionálky, si postupem splnila jeden z cílů.

Všechny úspěšné kvalifikantky pohromadě. | Foto: Archiv Lucie Hinnerové.

Dalšího úspěchu dosáhla talentovaná golfistka Lucie Hinnerová. Po obhajobě titulu v Národním mistrovství ČR ve hře na jamky se před pár dny kvalifikovala na turnaj Ladies European Tour. V kvalifikaci Pilsen Golf Masters na 18 jamek, která probíhala na hřišti Golf Parku Plzeň Dýšina, totiž svěřenkyně trenéra Petra Moučky nenašla žádnou přemožitelku.

Na start se v tříčlenných flightech postavilo celkem 21 golfistek, z nichž bylo 19 amatérek do maximálního handicapu 3 a další dvě profesionálky. Vítězná Hinnerová, která na hřišti připraveném v turnajové kondici zahrála 69 ran, dvě pod par, se čtyřmi birdie a dvěma bogey. Ještě druhá v pořadí Franziska Friedrich, německá amatérka s českými kořeny a nejlepším handicapem, dokázala se 70 údery zahrát pod par hřiště 71.

Na třetím místě a s výsledkem 72, znamenajícím postup, se sešly amatérky Adriana Kubecová a Kateřina Krásová a také slovenská profesionálka Veronika Falathová. Všechny přitom špatně začaly, Kubecová dvěma bogey za sebou, Krásová bogey a Falathová dokonce triple bogey. Hráčka Golf Clubu Brno si tak postupem splnila jeden ze svých předsezónních cílů. „Postup pro mě znamená velký úspěch v podobě splnění jednoho z cílů, které jsem si v letošní sezoně dala. Beru to jako zkušenost do budoucna, protože v příštím roce se chci zprofesionalizovat, takže se chci podívat, jak to na takových turnajích chodí a zahrát si tam," řekla Deníku golfistka, které dělá caddie bratr Aleš Hinner.

S hřištěm, na kterém se odehrála kvalifikace a na kterém bude mít dějiště i Ladies European Tour (9. 11. srpna), se mladá golfistka už setkala. „Dýšinu jsem hrála předtím asi dvakrát na tréninkovém kole," zamýšlela se kopřivnická rodačka. A co jí pomohlo k vítězství? „Určitě dobrá práce celého týmu. Pečlivě jsem se soustředila. Když jsem se dozvěděla, že mám tu šanci jít do kvalifikace, tak jsem tomu uzpůsobila tréninkový plán a všechno kolem a jsem ráda, že to vyšlo," těšilo Hinnerovou, která se ke golfu poprvé dostala ve čtrnácti letech v Rožnově pod Radhoštěm. Golfistka, která před působením v Brně hrávala za Čeladnou, momentálně hraje na mezinárodním mistrovství ČR na rány v Karlových Varech (31. července 3. srpna), kde by letos ráda vyhrála. Loni skončila druhá.

Poté už přijde na řadu zmiňovaný turnaj mezi profesionálkami. „Čekám od sebe tři kvalitní výsledky, za které bych se nemusela stydět. Ale hlavně tam chci nabrat zkušenosti, podívat se co třeba holky dělají před startem, jak se chovají při turnaji, jak trénují nebo co dělají po hře. Mám tam domluvena nějaká tréninková kola a budu se připravovat stejně jako na každý důležitý turnaj," řekla závěrem talentovaná golfistka.