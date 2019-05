Na start závodu se postavilo 115 závodnic z jednadvaceti týmů. Pořadatelé věřili, že letošní ročník přiláká i více diváků a po první etapě, která začala u městského úřadu v Orlové, mohou být spokojeni.

Cyklistky vyrazily z Orlové do Havířova, projely Horními Bludovicemi, Hnojníkem, Frýdkem-Místkem a přes Frýdlant nad Ostravicí se dostaly na Hukvaldy, kde byla velmi dobrá divácká kulisa. Odtud zamířily do Štramberku.

Závodit se začalo hned krátce po startu. K vidění bylo i několik úniků a dramatický finiš na kilometrovém stoupání po štramberských kostkách, na kterých vládla dvaatřicetiletá Italka Bastianelli. „Bylo vidět, že je oprávněně třetí ženou v žebříčku UCI,“ uvedl ředitel závodu Petr Koláček na adresu závodnice, která po první etapě získala všechny dresy. Druhá dnes dojela Maria Novolodskaja z Ruska a třetí skončila Belgičanka Julie van de Velde.

Peloton se trhal během vrchařských prémií, jinak se ale jelo spíše v balíku. Dobrou zprávou je, že pořadatelé během první etapy nemuseli řešit žádné závažné problémy. „Nechci nic zakřiknout, ale zatím vše probíhá tak, jak by mělo,“ říkal spokojený Koláček.

Nejlepší Češkou byla podle očekávání Jarmila Machačová, která dojela na 22. místě s půlminutovou ztrátou na vítězku. Do cíle dojela i Kateřina Mudříková z Orlové. Deset cyklistek už v závodě nepokračuje.

V pátek nebude na programu jedna, ale rovnou dvě etapy. O půl desáté začíná časovka na trase Havířov – Ostrava – Havířov, na kterou navážou odpolední okruhy Doubravou a starou Orlovou. Tato etapa startuje v Dětmarovicích.

„Bude to otevřené, je to členitější okruh, máme se na co těšit,“ zve všechny diváky ředitel závodu, jenž zároveň věří, že se umoudří i počasí. Předpověď pro další dny totiž není příliš příznivá.

„Máme z toho obavy, ale doufáme, že nám to vydrží. Holky jsou nicméně zvyklé jezdit i v nepříznivých podmínkách, které mohou zamíchat pořadím. Taková je zkrátka cyklistika,“ dodal Koláček.

Výsledky I. etapy: 1. Marta Bastianelli 2:51,29 hod., 2. Maria Novolodskaja +00:02 min., 3. Julie van de Velde +00:02, 4. Urska Pintar +00:02, 5. Polina Kirillova +00:11, 6. Jade Wiel +00:11, 7. Kelly van den Steen +00:17, 8. Ganna Solovei +00:17, 9. Daroa Malkova +00:17, 10. Carolin Schiff +00:17.