Honzo, zápas s Jičínem vám úplně nevyšel, prohra asi mrzí o to víc, že se jedná o soupeře z podobných tabulkových pater…

Těžko se mi to hodnotí, jsem plný emocí a nevím, odkud začít. Trápili jsme se strašně v útoku, i když naše obrana nebyla podle mě nejhorší. Měli jsme ale strašnou spoustu technických chyb. Celý týden jsme trénovali rychlý přechod do útoku, abychom jej proti Jičínu mohli použít. Nedařilo se nám je ale dotahovat do konce, protože jsme dělali technické chyby. Naopak Jičín byl vždycky dvě minuty v útoku a pak to nějak doplácli do branky.

Úplně vám nevyšel začátek, soupeř vám brzy utekl o tři branky. Zaskočil vás Jičín něčím?

Myslím si, že ne. Za ty roky už jsme na to nějakým způsobem zvyklí. Jde o to, že jsme se od začátku zápasu snažili o rychlé protiútoky, které nám ale bohužel nevycházely. Byl to takový divný zápas, opravdu nevím, jak bych to popsal.

Po většinu zápasu jste prohrávali o asi čtyři branky. Co vám chybělo k tomu, abyste se na soupeře dotáhli?

Byly to stoprocentně ty technické chyby, kterých jsme na naše poměry měli abnormálně moc. Navíc nás srážely neproměněné šance, i když Filip Veverka chytal moc hezky. Do šancí jsme se dostávali, ale nedokázali jsme je dávat. To nás sráželo na kolena.

V tom máte pravdu, 22 branek je doma poměrně málo…

Stoprocentně, s Jičínem jich ale padá málo vždycky, je to takový trend. Doma těch gólů ale rozhodně musíme dávat více a nemůžeme soupeřům dovolit, aby si od nás odváželi body. Takhle to opravdu nejde.

Naopak na druhé straně se vám příliš nedařilo bránit Dolejšího a Krahulce. Čím vám dělali takové problémy?

Přišlo mi, že bývali strašně dlouho v útoku a Dolejší si pak vyskočil a dal gól. To bylo z naší strany špatné, nebyli jsme dostatečně agresivní. O Krahulcovi se ví, že si svoje vždycky odehraje a ty góly z protiútoku prostě dá, je to s ním složitější.

Příští týden vás čeká zápas v Hranicích. Dá se hovořit o zatím nejdůležitějším duelu sezony?

My jsme si vzpomněli, že jsme loni prohráli s Jičínem a už jsme byli v takové krizi a potom přišel zápas v Hranicích, kde se nastartoval takový náš obrat. Snad si to do příštího týdne dáme všichni do hlav, dáme se dohromady a z Hranic dovezeme dva body.

Co od soupeře čekáte?

Bude to tvrdý souboj. Těším se hlavně na Zdeňka Čadru, který hrál minulý rok u nás. Bude to vyrovnaný souboj, snad se šťastným koncem pro nás.