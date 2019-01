Kopřivnice - Nezvykle dlouhá pauza je u konce a házenkáře Kopřivnice čeká nejdůležitější fáze celé sezony. Po dvaceti zápasech v základní části přichází na řadu nadstavbová část.

Zatímco dvojice Baník Karviná, KP Brno má záchranu takřka jistou, zbývající trojici, Přerov (8 bodů), Frýdek-Místek (7 bodů) a právě Kopřivnici (5 bodů), čekají tuhé boje o záchranu v nejvyšší házenkářské soutěži v zemi. „Pětitýdenní přestávka byla zvolena opravdu úplně nesmyslně. Na druhé straně, pro nás, to bylo určitě dobře. Ke konci základní části jsme měli tolik zraněných hráčů, že nám pauza přišla vhod, abychom se postupně doléčili. Nezažil jsem to ale nikdy v životě, aby byla v sezoně pětitýdenní pauza," vracel se k měsíční přestávce trenér KH Kopřivnice Ivo Vávra. Jeho tým se v té době, kromě doléčování marodů, věnoval také taktické stránce a nabíraní fyzické kondice. „Vzhledem k tomu, že soutěž momentálně začíná nabírat takové obrátky, na které nejsme zvyklí, protože budeme hrát středa, neděle a v podstatě na trénování už moc času nebude, tak jsme se minimálně čtrnáct dní věnovali fyzické stránce. Snažili jsme se na poslední fázi sezony nabrat fyzičku a dolaďovali jsme taktiku a samotnou herní fázi," nastínil průběh nezvyklé pauzy kopřivnický lodivod.

Napětí se startem nadstavbové části, ve které sehrají kopřivničtí házenkáři osm duelů, je už tak cítit. „Jsem sám zvědavý, jak to kluci zvládnou. Fyzička bude hrát určitě svou roli, ale k fyzičce se stoprocentně, hlavně u mladých kluků, přidá psychika. Odpovědnost bude svazovat ruce, ale já doufám, že to ustojíme," věří trenér kopřivnických házenkářů. Tým taktéž sehrál řadu přípravných duelů. „Odehráli jsme spoustu přípravných utkání. Hráli jsme ve Valašské Bystřici, kde jsme zvítězili. Doma jsme pak porazili Zubří a hráli jsme také s Trnávkou a s kopřivnickým dorostem a ve středu jsme se vrátili z Považské Bystrice. Určitě jsme připraveni, abychom v neděli vyrazili do Brna," připomněl Ivo Vávra nedělní start v jihomoravské metropoli a prozradil také aktuální stav kopřivnických marodů. „Myslím si, že snad kromě Adama Rečka budou připraveni všichni. Adam má poslední kontrolu u lékaře a chceme slyšet definitivní rozhodnutí doktora, protože Adam je mladý kluk a zranění mu nechceme přihoršit. Pokud doktor dovolí, mohl by být k dispozici pro třetí zápas," dodal kouč.

Kopřivnici startuje záchranářská mise už v neděli v 17 hodin. „Naše celosezonní slabina je, že hrajeme čtyřicet minut výbornou házenou a potom chybami a ukvapenou hrou výsledky ztrácíme. V posledních kolech se začala projevovat naše posila v obraně, Marek Třeštík. Vždycky nám konec zápasu nějak unikl. Tak to bylo i naposled v Brně. Jedeme tam s tím, že musíme vydržet celých šedesát minut hrát naši hru, a výsledek by se pak měl dostavit," poznamenal trenér Kopřivnice.

Kopřivnice přivítala v týmu novou posilu, Tomáše Kolmajera. „Svou zkušeností a hlavně po psychické stránce má klukům určitě co dát. Doufám, že to vyjde. V lize už toho odehrál hodně. V Kopřivnici končil svou extraligovou kariéru, pak přestoupil do Hlučína a my jsme ho před začátkem sezony vyřídili na hostování. Hráči z nižší soutěže totiž můžou hostovat ve vyšší," připomněl Ivo Vávra. „Počítáme s ním na výpomoc pro nadstavbovou část. Tomáš je typický hráč do šatny. Je ho plná šatna, hecuje kluky, a tohle také potřebujeme. Doufám, že jsme to namíchali tak, abychom extraligu zachránili," přeje si kopřivnický trenér.

Hned ve středu 17. dubna pak hostí Kopřivnice na vlastní palubovce házenkáře Přerova. „Měl jsem možnost sledovat zápas reprezentace v Brně s Německem přímo v hale a divácká kulisa byla fantastická. Myslím si, že hlasivky domácího publika, ať je to jakýkoliv zápas, hráčům pomáhají a hráči to velmi vnímají. Bylo to vidět i v Kopřivnici v posledním zápase s Lovosicemi. Diváci, když se daří, žijí s týmem a atmosféra byla výborná," vzpomínal trenér, jenž pokračoval: „Čekají nás zápasy o bytí a nebytí a byli bychom rádi, kdyby si fanoušci našli cestu a kluky ve snažení podpořili. Určitě nikdo z nás nechce extraligu opustit. Všichni do toho jdeme s tím, že nejvyšší soutěž v republice chceme zachránit a uděláme pro to vše. Každý zápas je pro nás, jak se říká, o život. Takže osm zápasů o život bude velmi těžké zvládnout, ale pokud si pohlídáme body doma a přivezeme nějaké body z venku, tak by to mohlo vyjít," řekl závěrem trenér kopřivnického KH Ivo Vávra.