Házenkářské kluby v kraji uvítaly restart ligy. Vedoucí trio Frýdek-Místek, Kopřivnice a Karviná se intenzivně připravuje na své zápasy. Kopřivnice bude bojovat v sobotu v Novém Veselí (17), Frýdek-Místek vyzve v neděli Hranice (17), Karviná si bude muset počkat až do středy, kdy se představí ve šlágru kola na palubovce Dukly Praha (17.10).

Kopřivnice jde do akce v sobotu | Foto: Foto: Ivan Pilát

„Ta pauza byla těžká. S tím, co se letos děje, se ještě nikdo z nás nesetkal. Bylo náročné dostat se do toho režimu, ale jak už si na to zvyknete, tak to jde. Nejtěžší je to psychicky. Jsme zvyklí trénovat společně, zápasy, adrenalin… A to teď nebylo. Každý je sám, doma nebo na zahradě,“ řekl Dominik Solák, jedna z opor Karviné. „Bude to těžké, oba týmy byly měsíc bez balonu, což se za nějakých šest, sedm tréninků dohnat nedá. Očekávám zápas plný technických chyb, který bude o brankářích a obranách. Budeme se připravovat na obranu Veselí, víme také o tom, že mají dobré střelce z dálky,“ řekl Lubomír Veřmiřovský, kouč Kopřivnice. „Ta pauza byla nepříjemná, ale každý tým to měl stejné. Na Veselí se musíme poctivě připravit a nic nepodcenit,“ dodal Zbyněk Bureš, hráč Frýdku-Místku. (noh, cha)