Kopřivnice - I přes očekávaný velký boj nakonec házenkáři Kopřivnice zcela bez problémů porazili ve 22. kole extraligy Hustopeče. Hlavně díky velice solidnímu druhému poločasu, v němž vytěžili z ubývajících fyzických sil hostů, nakonec vyhráli jedenáctibrankovým rozdílem a v tabulce se posunuli na šesté místo. V novém roce tak ještě nepoznali hořkost porážky.

Házenkáři Legata Hustopeče. | Foto: DENÍK/Jana Feilhauerová

„I když jsme se v první půli nemohli zbavit nervozity, vyšel nám její závěr a od toho jsme se mohli odrazit ve druhém poločase. S body, samozřejmě, panuje spokojenost, znovu nás to hodně přiblížilo play-off. Dá se říci, že po dnešku tam jsme na devadesát procent,“ spokojeně konstatoval kopřivnický trenér Miroslav Bartoň.

Jeho svěřenci letos zatím neprohráli, a to i přesto, že v sestavě nemají tahouna Jiřího Gřese, který je po operaci achilovky, a postrádají i marodící spojky Krčmáře s Krejčiříkem. Po šňůře čtyř vítězství mají takřka jistotu play-off, a mohou myslet i na to, že do vyřazovací části půjdou z velice solidní pozice. Proti Hustopečím se zpočátku poněkud trápili. Jejich výkonu chybělo více pohybu i přesnost v koncovce, a dotahovali tak až čtyřbrankový náskok. Nicméně, v závěru poločasu, zásluhou brankáře Fabiána, který měl svůj den, i díky zkušenostem Prepsla nepříznivé skóre otočili a ve druhé půlce pak soupeře, který se potýkal s výraznou marodkou, rychlými útoky přejeli.

„Vyhráli jsme dneska hlavně díky lepší fyzické kondici. Soupeř ve 45. minutě odpadl a my jsme šňůrou šesti branek v řadě rozhodli,“ dodal k utkání Bartoň. Trenér Hustopečí, Martin Schober, viděl příčinu porážky především v tom, že musí kvůli zraněním látat sestavu. „Dokud to torzo může, tak se se soupeřem taháme. Stejné to bylo i před týdnem s Hranicemi. I ty nás po změně stran přejely. Dneska jsme druhou půlku nezvládli fyzicky ani psychicky,“ uvedl Schober.

KH Kopřivnice – Házená Legata Hustopeče 37:26 (18:14) Sestava a branky Kopřivnice: Fabián, Čapka – Seidl 1, Lipový 4, Vala, Martinásek, Rachač 5, Hanzelka 2, Hladký 5/3, Prepsl 4, Kovalák, Opálka 11/2, Veřmiřovský 2, Střelec 3. Sestava a branky Hustopečí: Štolcar, Bavlnka – D. Semerád 3, Suchomel 2, Chýlek 1, P. Semerád, Mrkvica 5, Hubáček 5, Jahoda 5/3, Diviš 5/1, Hlaváč, Franěk, Pernička. Sedmičky: 6/5 – 6/4. Vyloučení: 4:5. Rozhodčí: Martiník, Novotný. Diváků: 350. Sled: 5. 1:3, 13. 6:10, 19. 10:10, 24. 12:14, 29. 17:14, 37. 21:18, 45. 26:21, 53. 32:21, 57. 36:23. Další výsledky 22. kola: Hranice – Dukla 29:27, Třeboň – Plzeň 30:32, Zubří – Lovosice 33:24, SKP Frýdek-Místek - TJ Bystřice pod Hostýnem 29:29 (14:16).

JANA FEILHAUEROVÁ