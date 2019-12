Ve středu měla Kopřivnice na programu dohrávku 11. kola proti obhájci titulu Plzni. Chtěla se na favorita doma vytáhnout, ale nakonec po velké přestřelce prohrála 35:42, přičemž po poločase prohrávala jen o tři branky.

„Jsem hrubě nespokojený s přístupem hráčů k dnešnímu zápasu, a to hlavně v obranné činnosti, protože dostat dvacet branek za první poločas a víc jak dvacet minut za druhý, je strašné,“ hovořil po utkání nespokojeně trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Už v neděli dostala Kopřivnice možnost na nápravu, a tu využila, když vyhrála derby ve Frýdku-Místku přesvědčivě 28:16.

Kdo se těšil, že se potvrdí tradiční pořekadlo, že derby nemá favorita, měl tentokrát smůlu. Kopřivnice totiž utkání od prvních minut jasně dominovala a šla si za vítězstvím. Rychle šla do vedení 3:0 a poprvé inkasovala až v 6. minutě. Hosty držel tradičně vynikající brankář Marek Žingor a do šaten se šlo za stavu 15:8 pro Kopřivnici.

Ve druhém poločase se domácím už zápas zdramatizovat nepovedlo. Kopřivnice si jeho úvod znovu pohlídala a postupně zvyšovala svůj náskok. V závěrečných minutách utkání si už Kopřivničtí jen hlídali poctivě vybudované vedení a s fanoušky, kterých přijelo do Frýdku-Místku hodně, oslavili vítězství.

„Jsem spokojený, protože jsme splnili to, co jsme si řekli před zápasem. Chtěli jsme dva body a odbojovat celých šedesát minut. To se nám povedlo,“ byl tentokrát logicky mnohem spokojenější Veřmiřovský.

Kopřivnice tak i dál plní svůj cíl a vylepšuje si pozici pro play-off, je šestá a ztrácí na páté i čtvrté místo čtyři body. O další zabojuje tento týden v sobotu doma proti Karviné.

Další zápasy 13. kola: Nové Veselí – Dukla Praha 23:29, Hranice – Maloměřice 27:18, Karviná – Jičín 28:20, Lovosice – Zubří 30:25, Plzeň – Brno 34:31.

KOPŘIVNICE – PLZEŇ 35:42 (17:20)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Petřík 8/5, Hanus 7, Brito Benitez 6, Střelec 5, Gřes 2, Fulnek 2, Jonák 1, Bukovský 1, Karban, Zima, Tkadleček, Polcar. Trenér: Veřmiřovský.

Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmičky: 6/5:5/3. Vyloučení: 2:4. ŽK: 2:3. Diváci: 410.

FRÝDEK-MÍSTEK – KOPŘIVNICE 16:28 (8:15)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa 1– Střelec 6, Gřes 4, Petřík 4/2, Donoso 4, Hanus 4, Bukovský 2, Jonák 1, Brito Benítez 1, Fulnek 1, Jonák 1, Zima, Holbein, Tkadleček, Polcar, Škarpich. Trenér: Veřmiřovský.

Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 1/1:3/2. Vyloučení: 8:5. ŽK: 2:2. Diváci: 341.