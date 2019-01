Kopřivnice - První polovinu nadstavbové části zakončili extraligoví házenkáři Kopřivnice domácím duelem s karvinským Baníkem. Kopřivničtí házenkáři se patnáct minut před koncem dostali do vedení, poté však utkání nezvládli.

Vávrův tým nevstoupil do utkání vůbec dobře a první branku obstaral až na konci 7. minuty Reček, když snižoval na 1:4. Kopřivnice však dokázala vedení Karviné alespoň trošku přibrzdit a po poločase prohrávala rozdílem dvou branek. „Jsem absolutně zklamaný přístupem hráčů. Jsem přesvědčen o tom, že se hráči Karviné prostě zalekli. Karviná, ať je v jakémkoliv složení, se strašně složitě dohání. Jsou to rychlí a sebevědomí hráči. Snažili jsme se z toho ale ještě nějak vyhrabat," připomněl domácí lodivod Ivo Vávra.

Zkraje druhé půle domácí podržel výtečnými zákroky mladý brankář Žingor a ve 36. minutě už mohl vyrovnat ze sedmičky Hojník. Nestalo se, a tak Karviná znovu utekla na 20:23. Ve 45. minutě se Kopřivnice, zásluhou Krejčiříka, dostala poprvé v utkání do vedení (25:24). Následně však jako by se vedení zalekla, hosté odskočili na 28:25 a do konce zápasu už si těsný náskok pohlídali. „V šatně jsme si řekli věci, které kluci zkraje druhé půle dodrželi, ale pak přišlo naše selhání, které utkání zlomilo, a Karviná už si utkání pohlídala. Pokud je ještě nějaká šance na záchranu, tak musíme bojovat," zdůraznil domácí trenér Ivo Vávra. Hosty táhla především čtveřice Vančo, Petrovský, Krahulec a Chudoba, která nastřílela 25 branek Karviné. „Máme ambice, i kvůli sponzorům a fanouškům, abychom skončili aspoň sedmí, takže podle toho k tomu přistupujeme. Kopřivnice nás zaskočila svojí hrou, hlavně ve druhém poločase, ale když se zápas lámal a domácí ho mohli dotáhnout k vítězství, neudrželi nervy a hlavně střeleckou potenci," řekl po utkání karvinský prezident klubu, vedoucí mužstva a bývalý vynikající házenkář Roman Farář. Zítra tak musí Kopřivnice bezpodmínečně porazit Brno, které v posledním kole padlo ve Frýdku-Místku 25:38. „Duel byl těžký v tom, že jsme věděli, že v nadstavbě musíme doma všechno urvat a nějaké body přivézt i z venku. O to více prohra mrzí, protože Karviná byla k poražení. Vedli jsme, jenže pak jsme prohospodařili přesilovku, soupeř nás dotáhl, a už to nepustil. S Brnem do toho musíme jít naplno a dva body získat za každou cenu," prohlásil nejlepší střelec domácích, osmibrankový Tomáš Veřmiřovský.

KH Kopřivnice - HCB OKD Karviná 30:33 (16:18)

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Petr Lipový, Střelec, T. Veřmiřovský 8, Jan Gřes 2, Jiří Gřes 2, Krejčiřík 3, Reček 3, Měchýř 2, Mičola 1, Hojník 6/3, Prepsl 2, Třeštík 1. Trenér: Ivo Vávra. Diváci: 380.

V SOBOTU NA BRNO!!! Už zítra vstoupí házenkáři Kopřivnice do druhé poloviny nadstavbové části. Utkání s KP Brno začíná v 18 hodin. Tabulka nadstavby: 7. Karviná 31 b., 8. KP Brno 23 b., 9. Fr.-Místek 12 b., 10. Přerov 10 b., 11. Kopřivnice 7 b.