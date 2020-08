„Měl chuť poznat Evropu, chtěl si zahrát tady a o klubu měl informace. Hledali jsme třetího brankáře, protože jsme do loňského play-off, které se nakonec nehrálo, šli jen se dvěma brankáři a měli jsme z toho strach,“ vysvětluje trenér a zároveň předseda KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „V Česku nikdo volný nebyl, takže jsme hledali v zahraničí. Pořádá brankářské kempy a je dobrý v trénování mladých. Budeme díky němu mít tři vyrovnané brankáře v áčku a pro ostatní brankáře v klubu to může být super škola,“ dodává.

Co se týče přípravy, ta probíhá u áčka i přes koronavirovou pandemii stejně, jako každý rok. „První tři týdny jsme pracovali hlavně na fyzičce, kluci moc neměli balon. Přípravné zápasy se mi těžko hodnotí, každý tým je v jiné fázi přípravy. Můžou tam být rozdíly,“ ví šéf kopřivnické lavičky. Na kontě zatím házenkáři mají pět výher a jednu porážku, kterou Kopřivnici ve finále 59. ročníku O pohár ISMM Group uštědřily Hranice. „S Hranicemi ve finále jednoznačně zafungovala hlava. Všichni přišli a mysleli si, že už mají pohár v kapse. Nebyli jsme schopni se do toho dostat, Hranice chtěly mnohem víc. Na druhou stranu nic nepodceňuju ani nepřeceňuju, zkoušeli jsme různé herní varianty,“ podotýká Lubomír Veřmiřovský.

V letní přestávce Kopřivnici opustil křídelník Dominik Tkadleček. „Šel studovat do Olomouce, vracel se domů. Co se týče příchodů, hledáme pouze hráče, které v klubu typologicky nemáme. Díváme se kolem, ale koupit někoho z Česka nebo ze Slovenska je pro náš klub poměrně drahé,“ přiznává Veřmiřovský. Zatím se Kopřivnici podařilo přivést devatenáctiletého Matúše Oselského z Považské Bystrice. „Jde studovat do Ostravy, momentálně řešíme jeho přestup. Dlouhodobě navíc hledáme leváka na pravou spojku. Máme vyhlídnutého jednoho kluka z chilské reprezentace, který by pro nás do budoucna měl být příslibem.

Do nového extraligového ročníku vstoupí KH ISMM Kopřivnice 6. září duelem na palubovce Frýdku-Místku. „Týden před ligou máme generálku se Zubřím, uvidíme, jak na tom budeme. Los máme super těžký. Začínáme ve Frýdku, doma máme Brno, jedeme do Plzně. Nic horšího nás nemohlo potkat, ale snad se s tím popereme,“ pousmál se Lubomír Veřmiřovský.